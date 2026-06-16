中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日共有2場比賽，中信兄弟今日作客澄清湖，踢館台鋼雄鷹，推出潛力右投伍立辰先發，對決左投王維中，兄弟曾在4月15日遭遇王維中，打線完全被封鎖，6.2局僅敲4安、1分未得；2連勝的統一7-ELEVEn獅回到亞太大本營，迎戰樂天桃猿，由獅帝芬（Jackson Stephens）掛帥，交手麥斯威尼（Morgan McSweeney）。《NOWnews》整理出6月16日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月16日賽前）：
🟡戰績小提示：雄鷹目前僅落後悍將0.5場勝差，今日若能擊退兄弟，將與悍將並列第2，反之則會被拉開至1場勝差。
王維中再度碰上兄弟 對決新星土投伍立辰
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出左投王維中先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率7.82。王維中本季與兄弟有過1次交手，4月15日主投6.2局無失分，拿下本季首勝，對戰防禦率0。
兄弟目前排名墊底，今日由伍立辰掛帥，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率5.87。伍立辰本季與雄鷹有過1次交手，後援1局無解決任何打者，被敲出1安，送出2保送，失掉1分自責分，對戰防禦率無限大。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊力拚3連勝 獅帝芬掛帥戰桃猿麥斯威尼
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率3.09。獅帝芬本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽8場，拿下1勝4敗，防禦率4.57。麥斯威尼本季與獅隊有過3次交手，吞下3敗，對戰防禦率3.86。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/16中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：30%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：27度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月16日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|51
|33-18-0
|0.647
|M6
|2
|富邦悍將
|49
|27-22-0
|0.551
|5
|3
|台鋼雄鷹
|51
|27-23-1
|0.540
|5.5
|4
|統一獅
|52
|26-25-1
|0.510
|7
|5
|樂天桃猿
|48
|19-27-2
|0.413
|11.5
|6
|中信兄弟
|49
|15-32-2
|0.319
|16
王維中再度碰上兄弟 對決新星土投伍立辰
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出左投王維中先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率7.82。王維中本季與兄弟有過1次交手，4月15日主投6.2局無失分，拿下本季首勝，對戰防禦率0。
兄弟目前排名墊底，今日由伍立辰掛帥，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率5.87。伍立辰本季與雄鷹有過1次交手，後援1局無解決任何打者，被敲出1安，送出2保送，失掉1分自責分，對戰防禦率無限大。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率3.09。獅帝芬本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽8場，拿下1勝4敗，防禦率4.57。麥斯威尼本季與獅隊有過3次交手，吞下3敗，對戰防禦率3.86。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：30%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：27度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。