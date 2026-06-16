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⚾2026年中職戰績表（截至6月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 51 33-18-0 0.647 M6 2 富邦悍將 49 27-22-0 0.551 5 3 台鋼雄鷹 51 27-23-1 0.540 5.5 4 統一獅 52 26-25-1 0.510 7 5 樂天桃猿 48 19-27-2 0.413 11.5 6 中信兄弟 49 15-32-2 0.319 16

🟡戰績小提示：

▲台鋼雄鷹左投王維中今日再度先發交手中信兄弟，4月15日曾對兄弟繳出6.2局無失分好投。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲統一獅近期拿下2連勝，今日推出洋投獅帝芬，對決樂天桃猿洋投麥斯威尼。（圖／統一獅提供,2026.6.7）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（16）日共有2場比賽，中信兄弟今日作客澄清湖，踢館台鋼雄鷹，推出潛力右投伍立辰先發，對決左投王維中，兄弟曾在4月15日遭遇王維中，打線完全被封鎖，6.2局僅敲4安、1分未得；2連勝的統一7-ELEVEn獅回到亞太大本營，迎戰樂天桃猿，由獅帝芬（Jackson Stephens）掛帥，交手麥斯威尼（Morgan McSweeney）。雄鷹目前僅落後悍將0.5場勝差，今日若能擊退兄弟，將與悍將並列第2，反之則會被拉開至1場勝差。🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第3，今日推出左投王維中先發，本季出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率7.82。王維中本季與兄弟有過1次交手，4月15日主投6.2局無失分，拿下本季首勝，對戰防禦率0。兄弟目前排名墊底，今日由伍立辰掛帥，本季出賽8場，拿下1勝1敗，防禦率5.87。伍立辰本季與雄鷹有過1次交手，後援1局無解決任何打者，被敲出1安，送出2保送，失掉1分自責分，對戰防禦率無限大。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間18：35獅隊目前排名第4，今日推出洋投獅帝芬先發，本季出賽10場，拿下4勝5敗，防禦率3.09。獅帝芬本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽8場，拿下1勝4敗，防禦率4.57。麥斯威尼本季與獅隊有過3次交手，吞下3敗，對戰防禦率3.86。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：30%📍亞太球場（室外球場）氣溫：27度降雨機率：30%