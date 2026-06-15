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▲陸軍樂隊打擊組與管樂團演奏《陸軍軍歌》《黃埔軍魂》等曲目，為校慶晚會揭開序幕。（圖／記者莊全成攝，2026.06.15）

▲官校熱舞社與軍樂隊等學生社團輪番登場，展現軍校生青春活力與多元才華。（圖／記者莊全成攝，2026.06.15）

▲歌手翁立友受邀壓軸演唱，向國軍官兵致敬，感謝官兵保家衛國的奉獻與付出。（圖／記者莊全成攝，2026.06.15）

▲校慶晚會最後施放璀璨煙火，點亮鳳山夜空，為陸軍官校102週年校慶畫下圓滿句點。（圖／記者莊全成攝，2026.06.15）

為慶祝陸軍官校創校102週年，陸軍官校今（15）日晚間於校內中正堂舉辦「102週年校慶晚會」，由陸軍上將司令呂坤修主持，以「承繼榮光，永續新猷」為主題，邀集歷任校長、學生家長、地方仕紳及各界貴賓共襄盛舉，透過精彩音樂與表演，回顧黃埔百年歷史，展現官校薪火相傳、與時俱進的精神風貌。呂坤修致詞表示，陸軍官校自創建於黃埔、扎根鳳山以來，始終肩負保衛中華民國的重要使命，鳳山不僅是官校所在地，更象徵每位陸官人堅守信念與榮譽的精神。他並感謝智榮基金會董事長施振榮長期關懷官校清寒學生，捐贈筆記型電腦協助提升學習效能，展現企業支持國防、培育人才的具體行動。晚會由陸軍樂隊打擊組及管樂團演奏《陸軍軍歌》、《黃埔軍魂》及《我們屹立在太平洋上》揭開序幕，激昂旋律振奮人心；苗栗縣後龍國小「鈴漾扯鈴隊」帶來活力四射的演出，展現青年世代勇於挑戰、自信追夢的精神；知名歌手翁立友壓軸獻唱多首經典歌曲，並向官校學生致敬，感謝國軍官兵堅守崗位、守護家園。此外，官校熱舞社、軍樂隊及學生社團也輪番登台，以青春洋溢的舞蹈與精湛音樂演出，充分展現軍校學生文武兼備、多元發展的成果。活動尾聲，全場齊聲高唱《陸軍官校校歌》，象徵黃埔精神薪火相傳、生生不息；呂司令並與備役將領鄧祖琳、趙世璋、曾金陵及施振榮等貴賓共同切下102週年校慶蛋糕，為官校獻上生日祝福。最後，中正堂前璀璨煙火綻放夜空，為校慶晚會畫下圓滿句點，也象徵陸軍官校持續傳承榮光、邁向嶄新里程碑。