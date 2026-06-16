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▲吳文忻（右）生前其實還沒有跟陳劍陵（左）真的辦離婚，他仍是她的丈夫、而非前夫。（圖／翻攝自 IG@nat_ng_nat）

▲曾獲選港姐季軍的吳文忻，一度對抗乳癌成功，可惜後來復發，癌細胞還擴散到腦，本月9日在睡夢中去逝，享年51歲。（圖／翻攝自IG@nat_ng_nat）

▲吳文忻抗癌4年，在睡夢中去世，讓不少看著她對抗病魔的觀眾覺得感傷。（圖／翻攝自 IG@nat_ng_nat）

曾於1998年奪下港姐季軍的吳文忻，2022年確診乳癌，一度治癒後又復發，今年被診斷出癌細胞已擴散至腦，本月9日在睡夢中安詳離世，享年51歲。她的親友昨（15）日在她頭七時為她舉行追思彌撒，和她在童年時就已認識的好閨密彭秀慧不時拭淚，也對外說明了她的婚姻狀況，稱她和另一半陳劍陵並沒有離婚，陳劍陵不是以「前夫」身分出席，而是以「丈夫」身分參與她的後事。吳文忻和陳劍陵結婚15年，生了兩個女兒，外界為何會有兩人已離異的印象，是因為她自己在去年6月底宣告已離婚，當時不少網友心疼她在對抗病魔之餘，還被丈夫拋棄，她則澄清：「感情有問題非一日之寒，不是一個人的責任。」表示在癌症復發前，他們的感情已經出現問題，還稱陳劍陵未必是好伴侶，卻是個好爸爸。但彭秀慧的說法又不一樣，指吳文忻到臨終前都沒有跟陳劍陵離異。彭秀慧解釋，吳文忻與陳劍陵的關係曾陷入低潮，意見上無法達成共識，都有想過要分開，可是最終沒有真的分開，因為吳文忻的病況，陳劍陵覺得彼此仍是一家人，就算意見不同都好，最後兩人沒有實際辦成離婚手續，所以陳劍陵依舊是吳文忻的丈夫，是以丈夫的身分處理吳文忻的後事，吳文忻也放心把兩個女兒交給他。儘管陳劍陵在妻子病逝後，扛起料理後事的重任，由於他現在主要注意力放在兩個女兒上，真正的後事辦理，彭秀慧會與另一位好友來聯絡安排。雖然一想到從小就是好友的吳文忻還年輕就離世，彭秀慧忍不住紅了眼眶，卻也表明吳文忻在臨終前有見到兩個女兒，她們也是她在世上最後的牽掛，她期盼孩子們能健康、快樂。對此彭秀慧坦言很感恩，認為吳文忻沒有未了的遺願，女兒們交給爸爸來照顧，她在天之靈也不會擔憂。彭秀慧回憶，小時候常和吳文忻一起上教堂，每年聖誕節都和她一起去去彌撒，長大裡以後反倒沒再一起去教堂，現在因為吳文忻的離開，自己又為了她來到教堂，越想越感慨人生無常。