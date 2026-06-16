2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）F組突尼西亞昨（16）日在小組賽首戰以1：5慘敗瑞典，總教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）可能會在第2戰交手日本前就「下課」，據《ESPN》報導，傳出突尼西亞內部已傳出換帥的風聲，不過該國足協僅回應，「我們和總教練之間確實存在問題。」拉穆奇在今年1月掌兵後飽受爭議，尤其是世界盃開踢前，堅決換血，將老將們剔除在名單之外，引發隊內不滿，加上首戰慘敗，拉穆奇已徹底引爆內部危機。
突尼西亞首戰慘敗瑞典 傳主帥拉穆奇恐「飯碗不保」
突尼西亞在世界盃小組賽首戰以 1：5 慘敗給瑞典後，接下來將迎戰同組的日本與荷蘭。在經歷了這場一面倒的潰敗，加上球隊內部不滿情緒持續蔓延後，突尼西亞足協將在世界盃僅踢完1場比賽的情況下，就與拉穆奇分道揚鑣。對此，突尼西亞足協僅表示，「我們和總教練之間確實存在問題。」目前官方尚未對拉穆奇去留發表正式聲明。
拉穆奇今年1月才走馬上任，在世界盃開打前就因為熱身賽0：5慘敗給比利時而備受質疑。世界盃首戰又慘失5球，比賽呈現一面倒的狀態，後衛華利尼（Yan Valery）被換下場時，直接對著拉穆奇發洩強烈的不滿與憤怒，此舉進一步將球隊內部決裂的傷痕公諸於世。突尼西亞足協內部成員已要求召開緊急會議，決定這位總教練的命運。
世界盃開踢前鐵腕換血 拉穆奇引發隊內不滿
除了場上調度，拉穆奇在世界盃開踢前，選人也備受爭議，他堅決推行換血，不顧隊內反對，大刀一揮將國家隊生涯合計出賽超過200場的兩位老將薩西（Ferjani Sassi）與梅里亞（Yassine Meriah）剔除在名單之外。然而，在今年初非洲國家盃遭遇令人失望的失利後，他所堅持的陣容重組計畫，如今看來已徹底引爆內部危機。
若拉穆奇遭到解雇，將是他在世界盃舞台上的第3段悲慘回憶。球員時代的拉穆奇，在1998年世界盃開打前最後一刻被法國隊割愛；16 年後以總教練身分率領象牙海岸出征巴西世界盃，卻在小組賽就遭到淘汰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
突尼西亞在世界盃小組賽首戰以 1：5 慘敗給瑞典後，接下來將迎戰同組的日本與荷蘭。在經歷了這場一面倒的潰敗，加上球隊內部不滿情緒持續蔓延後，突尼西亞足協將在世界盃僅踢完1場比賽的情況下，就與拉穆奇分道揚鑣。對此，突尼西亞足協僅表示，「我們和總教練之間確實存在問題。」目前官方尚未對拉穆奇去留發表正式聲明。
拉穆奇今年1月才走馬上任，在世界盃開打前就因為熱身賽0：5慘敗給比利時而備受質疑。世界盃首戰又慘失5球，比賽呈現一面倒的狀態，後衛華利尼（Yan Valery）被換下場時，直接對著拉穆奇發洩強烈的不滿與憤怒，此舉進一步將球隊內部決裂的傷痕公諸於世。突尼西亞足協內部成員已要求召開緊急會議，決定這位總教練的命運。
世界盃開踢前鐵腕換血 拉穆奇引發隊內不滿
除了場上調度，拉穆奇在世界盃開踢前，選人也備受爭議，他堅決推行換血，不顧隊內反對，大刀一揮將國家隊生涯合計出賽超過200場的兩位老將薩西（Ferjani Sassi）與梅里亞（Yassine Meriah）剔除在名單之外。然而，在今年初非洲國家盃遭遇令人失望的失利後，他所堅持的陣容重組計畫，如今看來已徹底引爆內部危機。
若拉穆奇遭到解雇，將是他在世界盃舞台上的第3段悲慘回憶。球員時代的拉穆奇，在1998年世界盃開打前最後一刻被法國隊割愛；16 年後以總教練身分率領象牙海岸出征巴西世界盃，卻在小組賽就遭到淘汰。
更多「2026世界盃」相關新聞。