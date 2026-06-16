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2026年世界盃足球賽小組賽戰況持續升溫，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》再度上演神準預測！第5集賽前，神蛙「蛙貴」大膽預測衛冕歐洲冠軍西班牙與首次闖進世界盃會內賽的維德角，將在正規90分鐘內握手言和。儘管賽前超級電腦僅給出8.1%的和局機率，外界普遍看好西班牙輕鬆取勝，沒想到維德角最終真的以0：0逼和西班牙，讓蛙貴精準命中爆冷劇本，粉絲也驚呼「神蛙太神了」、「準到讓人發毛」。本場比賽賽前普遍被視為強弱懸殊的對決。根據體育數據分析巨頭Opta超級電腦模擬，西班牙不僅是本屆世界盃奪冠熱門，針對這場小組賽的25,000次模擬中，西班牙勝率更高達87.2%，維德角取勝機率僅4.8%，平局機率也只有8.1%。然而，蛙貴在第5集節目中進入專屬的「兩棲足球神殿」後，並未選擇象徵西班牙勝出的區域，而是停留在代表「和局」的金蛙球門區，做出賽前最令人意外的預測。當時不少球迷都認為這是一次大膽挑戰，畢竟西班牙身為歐洲冠軍，又被看好是本屆爭冠熱門；維德角則是隊史首次踏上世界盃舞台，雙方戰力存在明顯落差。沒想到比賽結果揭曉後，蛙貴竟成功命中這場超級冷門和局。《蛙貴的挑戰》前4集戰績為2勝2敗，第5集成功預測西班牙與維德角和局後，戰績提升為3勝2敗，命中率來到6成。尤其這次面對AI超級電腦僅估8.1%的平局機率，蛙貴仍精準命中，也讓這隻美洲角蛙的「神秘第六感」再度成為球迷熱議焦點。若以每場固定下注1注計算，蛙貴前5場預測的「模擬投報」也相當驚人。首戰預測墨西哥勝出，以賠率1.35收下+0.35注；第2戰看好美國贏球，賠率1.75進帳+0.75注；第3戰巴西、第4戰日本預測失準，合計扣回2注。不過第5戰蛙貴精準抓中西班牙與維德角和局，賠率高達11.0，單場直接進帳+11注，累計5戰下來為+10.1注，讓這次「8.1%爆冷劇本」不只神準，更堪稱《蛙貴的挑戰》開播以來最具代表性的一戰。根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種結果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽的預測答案。從前兩戰連續命中，到第5集成功抓中西班牙與維德角0：0和局，蛙貴不只為世界盃增添趣味，也意外成為球迷賽前討論焦點。究竟這隻神蛙接下來還能否延續準度，繼續挑戰AI與專家預測，球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證《蛙貴的挑戰》的世界盃預測之旅。