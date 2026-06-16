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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）H組賽事今（16）日開踢，首戰就爆出冷門。人口僅55萬人的維德角整場「死守」西班牙，讓「無敵艦隊」一球未進，最終以0：0踢和，隊史首戰就拿下1積分。攤開數據，西班牙此役共27次射門（7次射正），維德角僅6次射門（1次射正），維德角全場解圍（Clearances）高達38次、門將沃齊尼亞（Vozinha）7次阻擋射門，讓西班牙吃盡苦頭。這個首度闖進世界盃會內賽的西非島國，原本被外界視為強弱懸殊、西班牙將佔盡壓倒性優勢。沒想到開踢後「無敵艦隊」卻陷入苦戰，維德角球員防守時積極填補空檔、出腳速度極快，且不惜用身體肉搏阻擋攻勢，讓西班牙遲遲無法撕裂對方防線。西班牙直到上半場第15分鐘，才由中場佩德里（Pedro Gonzalez Lopez）完成全隊第一次射門。此後西班牙逐漸掌握攻勢，第39分鐘，托雷斯（Ferran Torres）接應左路傳中起腳射門，可惜中柱彈出；緊接著奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）將高高彈起的球頂向球門，卻又被對方門將沃齊尼亞（Vozinha）拍出。西班牙在上半場雖然瘋狂轟了13次射門，最終仍抱蛋回到休息室。下半場開始後，西班牙依舊發動猛烈攻勢，但始終欠缺臨門一腳。比賽進行到第71分鐘時，18歲天才前鋒耶馬（Lamine Yamal）替補登場，迎來個人世界盃生涯處女秀。他從右路用獨特的盤球節奏試圖改變進攻流暢度，但依然無法幫助球隊打破僵局。縱觀全場數據，西班牙雖握有高達74%控球權，共有27次射門（7次射正），反觀維德角僅6次射門（1次射正），西班牙整場獲得11顆角球、維德角僅1顆。此役用「守死西班牙」來形容維德角一點也不為過，全場解圍高達38次、7次阻擋射門，防守端展現極大韌性。在前一天的比賽中，德國才以7：1的懸殊比分血洗了同樣是首度參賽、人口僅15萬人的庫拉索。外界原本預期西班牙也能複製一場進球大戰，沒想到直到傷停補時結束都未能破門，最終以令人大跌眼鏡的0：0收場，也讓維德角在隊史首戰就驚奇收穫「1積分」。