2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）H組賽事今（16）日開踢，首戰就爆出冷門，人口僅55萬人的維德角讓「無敵艦隊」西班牙一球未進，最終以0：0踢和，隊史首戰就拿下1積分。其中40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）在賽中不停上演精彩撲救，讓西班牙吃盡苦頭，助隊奪下歷史性的第1分積分，賽後沃齊尼亞留下激動的淚水，外媒直言，這是世界盃史上最大的爆冷之一，也是沃齊尼亞職業生涯中最棒的時刻。
維德角爆出大冷門 首戰踢平西班牙
人口僅55萬的維德角，去年從資格賽脫穎而出，隊史首度參與世界盃會內賽，首戰就碰到奪冠熱門西班牙。賽前外界一面倒看衰的情況下，維德角雖然在場上面臨絕大多數時間的劣勢，但以門將沃齊尼亞為核心的防線群起奮戰。全場展現極強韌性死守到底，成功封鎖了西班牙的豪華進攻線。
當終場哨聲響起、確定拿下這歷史性的1分積分時，維德角全隊球員彷彿奪冠般當場瘋狂慶祝。這場「新同學」逼平歐洲傳統強權的結局，讓海外主流媒體感到無比震撼。英國廣播公司《BBC》盛讚，「這是一項不可思議的偉業。維德角慶祝得像是贏得了整座世界盃一樣，而這完全合情合理。」美國《ESPN》也報導，「這是世界盃歷史上最大的爆冷之一。這場比賽無疑將作為門將沃齊尼亞職業生涯中最棒的時刻，被永遠記住。」
40歲門將沃齊尼亞一戰成名 賽後落下男兒淚
此役，沃齊尼亞全場一共寫下高達7次的撲救，無庸置疑地獲選為單場最佳球員。賽後，這位「大齡守護神」更在現場流下激動的淚水，《BBC》對此感性評論，「這一刻湧上心頭的情感實在太過強烈、巨大，讓他再也無法壓抑，因而流下了幸福的淚水。」
沃齊尼亞現年40歲，目前效力葡萄牙乙級聯賽沙維什體育俱樂部（Grupo Desportivo de Chaves），自2012年起就開始替國家隊踢球，生涯累積超過50場出賽（國際賽），這場對西班牙繳出瘋狂的防守表現，也讓沃齊尼亞在歷史上留名。
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人口僅55萬的維德角，去年從資格賽脫穎而出，隊史首度參與世界盃會內賽，首戰就碰到奪冠熱門西班牙。賽前外界一面倒看衰的情況下，維德角雖然在場上面臨絕大多數時間的劣勢，但以門將沃齊尼亞為核心的防線群起奮戰。全場展現極強韌性死守到底，成功封鎖了西班牙的豪華進攻線。
當終場哨聲響起、確定拿下這歷史性的1分積分時，維德角全隊球員彷彿奪冠般當場瘋狂慶祝。這場「新同學」逼平歐洲傳統強權的結局，讓海外主流媒體感到無比震撼。英國廣播公司《BBC》盛讚，「這是一項不可思議的偉業。維德角慶祝得像是贏得了整座世界盃一樣，而這完全合情合理。」美國《ESPN》也報導，「這是世界盃歷史上最大的爆冷之一。這場比賽無疑將作為門將沃齊尼亞職業生涯中最棒的時刻，被永遠記住。」
此役，沃齊尼亞全場一共寫下高達7次的撲救，無庸置疑地獲選為單場最佳球員。賽後，這位「大齡守護神」更在現場流下激動的淚水，《BBC》對此感性評論，「這一刻湧上心頭的情感實在太過強烈、巨大，讓他再也無法壓抑，因而流下了幸福的淚水。」
沃齊尼亞現年40歲，目前效力葡萄牙乙級聯賽沙維什體育俱樂部（Grupo Desportivo de Chaves），自2012年起就開始替國家隊踢球，生涯累積超過50場出賽（國際賽），這場對西班牙繳出瘋狂的防守表現，也讓沃齊尼亞在歷史上留名。
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