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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）H組賽事今（16）日開踢，首戰就爆出大冷門，「無敵艦隊」西班牙對上「新同學」維德角，整場一球未進，最終以0：0握手言和，震驚本屆賽會。攤開西班牙歷年首戰成績，17戰只拿下5勝、5平、7敗，勝率僅2成94，似乎對首戰相當苦手，不過在2010年南非世界盃，西班牙雖然首戰吞敗，但最終在該屆賽後奪冠，印證了首戰失利不代表世界末日。西班牙首戰被逼平絕非偶然，加上此役，西班牙國家隊歷史上已經累積了17次的世界盃，但首戰成績單卻相當令人沮喪，共累積5勝、5平、7敗。在外界普遍高度重視、往往被認為能決定整個盃賽走向的首戰中，西班牙的勝率竟然只有29.4%。不過，歷史也曾不只一次證明，首戰的結果並不一定能代表最終的命運。西班牙的首次世界盃要追溯到1934年義大利世界盃，當時的對手正是王者巴西。那場比賽西班牙以3：1擊敗「森巴軍團」，這也是隊史在正式比賽中唯一一次擊敗巴西，可惜在8強賽不敵地主國義大利，無緣更進一步。隨後的1950年巴西世界盃，西班牙在首戰同樣順利以3：1擊敗美國。然而，從1962年智利世界盃以0：1敗給捷克斯洛伐克開始，失望的陰影便接踵而至，令人失望劇本的一直斷斷續續延伸到 2002年。1966 年英格蘭世界盃1：2不敵阿根廷；1978年阿根廷世界盃1：2輸給奧地利。在1982年自家舉辦的世界盃開幕戰中，西班牙1：1爆冷被洪都拉斯逼平，這場平局也成了那屆世界盃國家隊整體表現低迷的縮影。勝利在1986年墨西哥世界盃依舊沒有到來，當時因米歇爾（Michel）的「幽靈進球」未被判進，最終以0：1惜敗巴西。隨後是1990年義大利世界盃0：0踢平烏拉圭；1994年美國世界盃2：2踢平韓國；以及1998年法國世界盃2：3慘遭奈及利亞逆轉。這段連續7屆首戰無法取勝的經歷看起來像是一場魔咒，但更多人將其歸咎於國家隊在大賽初期難以迅速進入狀態的痼疾。踏入21世紀後，情況一度有所好轉。西班牙曾迎來連續2屆的開門紅，2002年韓日世界盃3：1擊敗斯洛維尼亞，以及2006年德國世界盃4：0大勝烏克蘭。然而，連勝卻在2010年南非世界盃中斷，以0：1不敵瑞士，不過該屆西班牙最終奪冠，印證了首戰失利不代表世界末日。1934年義大利世界盃：西班牙3 - 1巴西1950年巴西世界盃：西班牙3 - 1美國1962年智利世界盃：捷克斯洛伐克 1 - 0 西班牙1966年英格蘭世界盃：阿根廷2 - 1西班牙1978年阿根廷世界盃：奧地利2 - 1西班牙1982年西班牙世界盃：西班牙1 - 1洪都拉斯1986年墨西哥世界盃 ：巴西1 - 0西班牙1990年義大利世界盃：烏拉圭0 - 0西班牙1994年美國世界盃：西班牙2 - 2韓國1998年法國世界盃：奈及利亞3 - 2西班牙2002年韓日世界盃：西班牙3 - 1斯洛維尼亞2006年德國世界盃：西班牙4 - 0烏克蘭2010年南非世界盃：瑞士1 - 0西班牙2014年巴西世界盃 ：荷蘭5 - 1西班牙2018年俄羅斯世界盃：西班牙3 - 3葡萄牙2022年卡達世界盃：西班牙7 - 0哥斯大黎加2026年美加墨世界盃：西班牙0 - 0維德角