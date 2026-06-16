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受SpaceX股價延續漲勢、美伊已達成停戰諒解備忘錄（MOU）等利多因素影響，美股週一再次上漲，而國際油價則滑落至3月初以來的低位。綜合《CNBC》等外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）週日晚間在社群媒體上表示，與伊朗的協議「現已完成」，而據巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）透露，諒解備忘錄將於週五在瑞士正式簽署。1位川普政府的官員稍晚則補充說，該備忘錄已透過電子方式簽署，但週五在瑞士日內瓦仍會有正式的簽約儀式。15日收盤，美股道瓊工業指數上漲468.77點或0.92%，收51671.03點；標普500指數上漲122.83點或1.65%，收7554.29點；科技股為主的那斯達克指數上漲795.10點或3.07%，收26683.94點；費城半導體指數大漲728.15點或5.45%，收14099.62點。油價部分，當天西德州原油（WTI）期貨挫4.87%，每桶報80.75美元；布蘭特期油瀉4.76%至每桶83.71美元。儘管Zacks投資管理公司的首席市場策略師穆爾伯里（Brian Mulberry）認為，包含飛機燃油在內等石油品項，可能還需要更長時間才能下降，但他指出，原油價格跌至80美元已算是強烈信號。焦點個股方面，SpaceX上週五首日掛牌上市，股價即抽高19%，週一再飆19.6%，每股收在192.5美元，市值突破2.5兆美元。