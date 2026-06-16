美國總統川普（Donald Trump）當地時間15日證實，美伊已簽署諒解備忘錄（MOU），美國副總統范斯（JD Vance）將出席本週五在瑞士舉行的正式簽約儀式。
根據《路透社》報導，川普在飛抵法國，準備參加七國集團（G7）峰會時表示：「協議已經全部簽署完畢，正如你們所知，海峽已經部分開放。週五，海峽將完全開放」，但細節尚未公布。
據了解，該協議將重新開放被封鎖的荷姆茲海峽，試圖在60天內談妥包含伊朗核計畫、濃縮鈾處理等棘手問題。當被問及文本何時公布時，川普回應稱：「大概很快就會，我想應該會在週五之後，我認為就在不久的將來。」
以色列總理坦言：我並非總是與川普意見一致
《CNN》報導稱，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同一天舉行記者會，強調以色列並不了解美伊協議的具體內容，但無論協議如何、有簽沒簽，伊朗永遠不能擁有核武：「只要我還是以色列總理，這種情況就不會發生」。
納坦雅胡還說，自己與川普並不是總持一致意見：「他是美國總統，我是以色列總理。我負責以色列的安全利益，這需要謹慎處理...戰鬥尚未結束，我們需要保持警惕、堅強和堅定，必要時捍衛自身安全。」
納坦雅胡並補充道，以色列無意從黎巴嫩南部、加薩或敘利亞撤軍，會留在安全區，直到保衛以色列所需的時間結束。
范斯：美伊MOU大概只有一頁半
范斯週一在接受《CNN》採訪時，透露美伊諒解備忘錄大約只有1.5頁，就是一個廣泛的框架，細節將在之後的技術談判環節陸續敲定。
范斯表示，這份MOU仍是一份非常概括的文件，但它的作用是建立一個框架，使伊朗能夠透過履行義務來獲得好處。
據悉，該文件是由川普、范斯、伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）先行電子簽署，旨在結束美國對伊朗港口的封鎖、重新開放荷姆茲海峽、啟動為期60天的核談判。
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據了解，該協議將重新開放被封鎖的荷姆茲海峽，試圖在60天內談妥包含伊朗核計畫、濃縮鈾處理等棘手問題。當被問及文本何時公布時，川普回應稱：「大概很快就會，我想應該會在週五之後，我認為就在不久的將來。」
以色列總理坦言：我並非總是與川普意見一致
《CNN》報導稱，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同一天舉行記者會，強調以色列並不了解美伊協議的具體內容，但無論協議如何、有簽沒簽，伊朗永遠不能擁有核武：「只要我還是以色列總理，這種情況就不會發生」。
納坦雅胡還說，自己與川普並不是總持一致意見：「他是美國總統，我是以色列總理。我負責以色列的安全利益，這需要謹慎處理...戰鬥尚未結束，我們需要保持警惕、堅強和堅定，必要時捍衛自身安全。」
納坦雅胡並補充道，以色列無意從黎巴嫩南部、加薩或敘利亞撤軍，會留在安全區，直到保衛以色列所需的時間結束。
范斯：美伊MOU大概只有一頁半
范斯週一在接受《CNN》採訪時，透露美伊諒解備忘錄大約只有1.5頁，就是一個廣泛的框架，細節將在之後的技術談判環節陸續敲定。
范斯表示，這份MOU仍是一份非常概括的文件，但它的作用是建立一個框架，使伊朗能夠透過履行義務來獲得好處。
據悉，該文件是由川普、范斯、伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）先行電子簽署，旨在結束美國對伊朗港口的封鎖、重新開放荷姆茲海峽、啟動為期60天的核談判。
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