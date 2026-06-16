美國空軍一架B-52同溫層堡壘戰略轟炸機，當地時間週一在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛不久後墜毀，緊急救援人員已立即趕赴現場，目前情況仍在處理中。
根據《CNN》報導，墜機地點位於洛杉磯以北約161公里處，空拍影片顯示，地面冒煙、一片焦黑。
愛德華空軍基地在臉書平台發文證實，該架B-52轟炸機於上午11點20分，在愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，當時機上載有8個人，目前跡象顯示恐無生還者，正在調查事故原因，後續若有更多資訊也將及時發布。
報導指出，由於緊急應變人員須集中精力應對突發情況，愛德華茲空軍基地跑道暫時關閉，原定要降落的飛機已被改道，直至另行通知。
公開資訊顯示，B-52是美國波音公司研發的八引擎遠程戰略轟炸機，具備發射巡弋飛彈的能力，能長時間在大氣同溫層飛行 。
我是廣告 請繼續往下閱讀
愛德華空軍基地在臉書平台發文證實，該架B-52轟炸機於上午11點20分，在愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，當時機上載有8個人，目前跡象顯示恐無生還者，正在調查事故原因，後續若有更多資訊也將及時發布。
公開資訊顯示，B-52是美國波音公司研發的八引擎遠程戰略轟炸機，具備發射巡弋飛彈的能力，能長時間在大氣同溫層飛行 。