梅雨季終於要結束了！氣象專家吳德榮今（16）日表示，滯留峰雖然減弱逐漸遠離，不過西南季風還在，今明兩天迎風面仍然容易降雨，午後對流旺盛，直到周四西南季風減弱之後，轉為午後局部雷陣雨型態，各地也開始放晴。而周末在菲律賓東方的熱帶擾動發展，目前預估是會往西移動後向東北大迴轉，對台沒有影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
梅雨季終於要結束了！中南部最後2天降雨「周四起開始放晴」

吳德榮提到，最新的歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內，未降雨時白天微熱，不過中南部迎風面仍然容易降雨、午後對流旺盛，從周四起西南季風減弱，午後仍然有局部雷陣雨。

吳德榮說，從周五開始至下周四（19日至25日）太平洋高壓增強，各地將晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。今日各地區氣溫北部23至32度、中部23至32度、南部23至32度、東部22至31度。

▲今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內，中南部迎風面降雨還有2天。（圖/中央氣象署提供）
▲今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內，中南部迎風面降雨還有2天。（圖/中央氣象署提供）
菲律賓有熱帶擾動發展！最新狀況：路徑不影響台灣

梅雨季即將結束，也將進入颱風季節，吳德榮說，周末（20、21日）前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉（右圖），無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。

中央氣象署則表示，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。

▲最新美國模擬顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，將在日本南方海面向東北大迴轉。（圖/洩天機教室）
▲最新美國模擬顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，將在日本南方海面向東北大迴轉。（圖/洩天機教室）
相關新聞
張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

...