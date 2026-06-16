我是廣告 請繼續往下閱讀

梅雨季終於要結束了！中南部最後2天降雨「周四起開始放晴」

今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內

從周五開始至下周四（19日至25日）太平洋高壓增強，各地將晴熱如盛夏

▲今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內，中南部迎風面降雨還有2天。（圖/中央氣象署提供）

菲律賓有熱帶擾動發展！最新狀況：路徑不影響台灣

但大多在日本南方海面，向東北大迴轉（右圖），無侵台機率

周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴