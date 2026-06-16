梅雨季終於要結束了！氣象專家吳德榮今（16）日表示，滯留峰雖然減弱逐漸遠離，不過西南季風還在，今明兩天迎風面仍然容易降雨，午後對流旺盛，直到周四西南季風減弱之後，轉為午後局部雷陣雨型態，各地也開始放晴。而周末在菲律賓東方的熱帶擾動發展，目前預估是會往西移動後向東北大迴轉，對台沒有影響。
梅雨季終於要結束了！中南部最後2天降雨「周四起開始放晴」
吳德榮提到，最新的歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內，未降雨時白天微熱，不過中南部迎風面仍然容易降雨、午後對流旺盛，從周四起西南季風減弱，午後仍然有局部雷陣雨。
吳德榮說，從周五開始至下周四（19日至25日）太平洋高壓增強，各地將晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。今日各地區氣溫北部23至32度、中部23至32度、南部23至32度、東部22至31度。
菲律賓有熱帶擾動發展！最新狀況：路徑不影響台灣
梅雨季即將結束，也將進入颱風季節，吳德榮說，周末（20、21日）前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉（右圖），無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。
中央氣象署則表示，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。
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吳德榮提到，最新的歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天以及明天滯留鋒面減弱逐漸遠離，但仍然在「西南季風範圍」之內，未降雨時白天微熱，不過中南部迎風面仍然容易降雨、午後對流旺盛，從周四起西南季風減弱，午後仍然有局部雷陣雨。
吳德榮說，從周五開始至下周四（19日至25日）太平洋高壓增強，各地將晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。今日各地區氣溫北部23至32度、中部23至32度、南部23至32度、東部22至31度。
梅雨季即將結束，也將進入颱風季節，吳德榮說，周末（20、21日）前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉（右圖），無侵台機率，因有不確定性，應續觀察。
中央氣象署則表示，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。