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▲林俊傑被捕捉與七七穿同色系情侶裝外套現身機場。（圖／翻攝自微博@秋色鋪滿湖光）

歌王林俊傑去年底公開與23歲網紅女友七七（Annalisa）的戀情，引發外界熱議。而林俊傑對於這段戀情也罕見高調，不僅參加女友畢業典禮，還曬出兩人甜蜜合照。而昨（15）日，林俊傑被捕捉與七七穿著同色系情侶裝現身香港機場，兩人一路說說笑笑，甜蜜模樣全被拍，讓粉絲們都忍不住讚嘆：「JJ現在看起來好幸福。」林俊傑認愛七七後傳聞不斷，甚至多次傳出分手，但雙方都以行動破除謠言。而昨日兩人被捕捉現身香港機場，只見林俊傑戴著棒球帽，穿著米棕色外套搭配黑色長褲。七七則披著一頭招牌黑長直，穿著與林俊傑同色系的外套，搭配白色長裙，看起來非常有氣質。林俊傑與七七一路說說笑笑，一行人不僅沒有特殊排場，還低調排隊。而兩人穿情侶裝的甜蜜模樣，也火速在微博瘋傳，粉絲紛紛直呼：「林俊傑現在感覺很幸福」、「只要幸福就好，這種鬆弛感真讓人羨慕」、「小情侶就是很甜。」七七與林俊傑認愛後，她的身分也被網友起底。她不僅是美國紐約著名的藝術學校帕森設計學院（Parsons School of Design）的畢業生，據說家境也很不錯，媽媽那邊繼承家族大量遺產，爸爸則是中國上市公司老闆。還有傳聞指出，七七在東京、紐約、西雅圖等地皆持有房產，屬於典型的「白富美」。