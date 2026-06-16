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四大疑問：西班牙奪冠之路埋下隱憂？

▲西班牙整場比賽佔據絕對控球優勢，卻難以轉化為實質進球。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃H組，維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）奮勇擋下西班牙猛攻，助隊踢平「無敵艦隊」，一戰成名。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃H組迎來首場震撼戰果！被視為奪冠大熱門的歐洲冠軍西班牙隊，竟在小組賽首戰以0：0遭到首次參賽的世界盃新軍維德角（Cape Verde）逼平。這場比賽不僅成為本屆賽事開賽以來最大的冷門，更讓原本被看好的西班牙，在《The Athletic》最新預測模型中的小組第一晉級機率，從賽前的81%大幅下滑至68%。西班牙似乎落入過去幾年世界盃的噩夢之中，儘管他們已不再堅持純粹的「TIKI-TAKA打法」，但球隊似乎難以避免「掌握控球，但難以進球」的傳統這場平局暴露出這支歐洲冠軍潛在的四大結構性問題，引發外界高度擔憂。西班牙整場比賽佔據絕對控球優勢，卻難以轉化為實質進球。面對維德角由5後衛組成的嚴密防線，德拉富恩特（Luis de la Fuente）的戰術顯得單調，進攻過於依賴邊路傳中，導致缺乏一錘定音的創造力，這種指控求不得分的窘境。本場比賽西班牙雖然掌控了絕對的控球優勢，但進攻端卻顯得極度缺乏創造力。讓人回想起他們最近幾次首戰：他們2014年曾以1：1慘敗給荷蘭、2018年與葡萄牙戰成3：3平手、甚至在他們奪冠的2010年，首戰也是以0：1爆冷輸給瑞士。維德角在非洲區預選賽中就曾擊敗過喀麥隆、安哥拉等傳統勁旅，實力本就不容小覷。在戰術層面上，維德角的防守大巴極具動態彈性：當西班牙在後場控球時，他們以4-3-3陣型進行前壓逼搶；當球推進到中場，他們迅速退回4-5-1中盤防守；而當西班牙進犯到三十碼區域時，他們更直接變陣為防守密不透風的5-4-1（甚至一度形成6人防線鐵壁）。搭配37歲功勳老門將沃辛哈（Vozinha）多次不可思議的神勇撲救，硬是讓費蘭·托雷斯（Ferran Torres）的射門中楣彈出，完美凍結了森巴軍團以外的另一大歐洲強權。兩大邊路殺手拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）與尼科·威廉斯（Nico Williams）受肌肉傷勢影響未能先發，嚴重削弱了西班牙的突破能力。儘管亞馬爾在第71分鐘替補登場後，僅花幾秒鐘就展現出撕裂防線的速度與威脅，但這種替補救火的模式，顯然無法讓西班牙發揮出歐國盃奪冠時的完整戰力。總教練路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）應變太慢直到第71分鐘才決定派上這位自4月22日後就因傷沒踢過球的18歲小將。亞馬爾證明自己能夠吸引防守注意力為隊友製造出絕佳空檔。隨後威廉斯也在第87分鐘替補登場。雖然兩人的火線復歸未能及時換來進球，但這明確向外界傳遞了一個訊號：西班牙若想在六天後對陣沙烏地阿拉伯，以及隨後迎戰烏拉圭的硬仗中走得更遠，必須不惜一切代價讓這兩位邊路尖刀盡快恢復百分之百的健康。維德角門將沃濟尼亞（Vozinha）本場比賽表現堪稱世界級，多次化解了費蘭·托雷斯（Ferran Torres）與梅里諾（Mikel Merino）的致命射門。維德角雖人口僅約53萬人，但他們在防守端展現出的高度紀律與熱情，成功守下了這一場隊史在世界盃的首個積分。這場平局讓維德角的晉級機率從賽前的32%躍升至52%，成為H組中最不可預測的攪局者。本屆賽前最被賭盤看好奪冠的西班牙，本組晉級機率從賽前的81%大幅下滑至68%。若無法在未來兩場對陣沙烏地阿拉伯與烏拉圭的比賽中及時調整狀態，甚至可能面臨小組出線的危機。德拉富恩特在賽後強調，球隊仍掌握主動權，目前距離第二場對陣沙烏地阿拉伯還有6天調整期。然而，對於這支世界排名第2的強權而言，這場比賽無疑是一記警鐘。