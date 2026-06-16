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2026年世界盃H組爆出驚人冷門，世界排名第67的維德角（Cape Verde）以0：0頑強逼平奪冠大熱門西班牙。這場比賽的靈魂人物、40歲高齡門將沃濟尼亞（Vozinha）全場貢獻7次神級撲救，以近乎完美的表現封鎖了對手27次攻勢，賽後他被官方評選為單場最佳球員。然而，在球隊歷史性地搶下積分後，這位老將卻在鏡頭前情緒潰堤，揭開了這場零封背後令人鼻酸的內心故事。根據賽後統計，西班牙整場比賽發動了27次射門，其中7次射正全數被沃濟尼亞拒之門外。賽後沃濟尼亞獲得了高達9.7分的驚人評分。當終場哨音響起，維德角隊友紛紛衝向這位守護神致敬，而沃濟尼亞則難掩激動，在眾人擁抱下流下男兒淚。當被問及為何如此激動，這位已屆40歲的傳奇老將坦露了心碎的實情。沃濟尼亞自幼由祖父母一手帶大，兩人對他而言如同父母般重要，遺憾的是，他們在幾年前相繼過世，無法見證他在世界盃舞台上的高光時刻。此外，他也提到了仍在故鄉的母親。「我媽媽也沒能來到現場，這真的很難過。」沃濟尼亞無奈表示，一方面是簽證審核的複雜阻礙，另一方面則是經濟因素，「辦理簽證需要一筆不小的費用，我們沒能及時準備好這一切。」這段發言讓許多現場球迷動容，原來這場「零封強權」的戰役，背後竟承載著如此沈重的家庭牽掛。沃濟尼亞本場以40歲又12天的年紀，寫下世界盃史上「最年長完成首秀」球員的紀錄。在接受採訪時，他深情地表示：「這一生，我都在夢想著這一刻。我這輩子所有的努力，就是為了能夠站在這個舞台上。」這場0：0的平局不僅是維德角足球史上的奇蹟，更是沃濟尼亞個人職業生涯的最佳註腳。他的職業生涯也非一帆風順，流量於各個聯賽，目前則是自由球員，但最大的舞台上，他展現了自己的價值和生涯高光時刻。