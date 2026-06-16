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半導體不是喊一個「晶片國家隊」、成立一個委員會，就會自己長出來的產業，因為先進晶片產業需要的不只是資金，還有長期累積的人才、技術經驗、穩定的水電供應、完整的供應鏈，以及最重要的全球客戶信任

很多人一聽到晶片，就立刻想到台積電、先進製程、3 奈米、2 奈米，但對泰國來說，一開始就把目標放在最先進的晶片製造並不現實，泰國比較可行的路徑，不是幻想自己很快變成第2個台灣，而是先找到自己在電子產業鏈中，真正能發揮優勢的位置

至於最先進的晶片製造，泰國中短期最重要的任務，不是自己做出最先進晶片，而是和台灣、美國、日本保持良好合作，確保能穩定取得關鍵晶片，並成為全球供應鏈可信任的加工、組裝與交付基地，這才是現實，泰國如果要做全球市場，就要對接全球標準，不是「非中國就好」，而是「global standard for global market」

如果泰國只是承接中國供應鏈，把中國內需標準搬到泰國，再包裝成「泰國製造」，那它不會自動變成全球半導體樞紐，甚至最壞的情況，是泰國成為中國供應鏈的「東南亞外殼」，短期看起來有投資、有工廠、有就業，但長期卻進不了高信任的全球供應鏈。

不要嘲笑泰國想升級半導體的想法，每個國家都有權利往高附加價值產業發展，但也不要把政策口號當成產業現實，泰國真正該做的，不是幻想自己一口氣成為先進晶片製造大國，而是誠實盤點自己的基礎，畢竟，半導體不是大躍進，而是標準、人才、信任、品質、供應鏈與長期紀律