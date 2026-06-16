近日有泰媒報導稱，泰國總理阿努廷宣布一項計劃，希望將泰國打造成為東協的先進晶片製造中心，目標是在2050年生產「泰國製造」的半導體，並簽令成立「國家半導體與先進電子產業政策委員會」。對此，長期觀察泰國產業動態的臉書粉專《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》提醒，泰國真正該做的，不是幻想自己一口氣成為先進晶片製造大國，而是誠實盤點自己的基礎，走對路，這個政策有機會變成產業升級的起點，但若走錯，就會變成另一個漂亮的「願景簡報」。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》15日在臉書粉專發文，提到泰國希望吸引2.5兆泰銖投資，培育超過23萬名高技術人才，並把泰國定位成「東協半導體與先進電子產業樞紐」，但半導體不是喊一個「晶片國家隊」、成立一個委員會，就會自己長出來的產業，因為先進晶片產業需要的不只是資金，還有長期累積的人才、技術經驗、穩定的水電供應、完整的供應鏈，以及最重要的全球客戶信任，這不是寫進2050年願景就會「自然」發生的事。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》認為，這件事要看得準，第一步就是不要被「晶片」2個字帶走，很多人一聽到晶片，就立刻想到台積電、先進製程、3 奈米、2 奈米，但對泰國來說，一開始就把目標放在最先進的晶片製造並不現實，泰國比較可行的路徑，不是幻想自己很快變成第2個台灣，而是先找到自己在電子產業鏈中，真正能發揮優勢的位置，比較務實的方向，是從晶片封裝與測試開始。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》分析，泰國本來就有電子製造、硬碟、汽車零組件，以及日系與歐美企業的供應鏈基礎，如果能從車用電子、感測器、工業電子，以及晶片後段加工等領域切入，會比直接挑戰最先進晶片製造合理得多。
再來就是結合AI伺服器的組裝能力，現在全球 AI 伺服器供應鏈正在重組，牽涉的不只是晶片，而是整套電子系統，包括電路板、電源、散熱、機構設計、測試與維修等，如果泰國能把電子製造、伺服器組裝與資料中心相關產業串連起來，這才是真正有機會的方向。還有電路板產業，電路板雖然不如晶片耀眼，卻是所有電子產品的重要基礎，沒有穩定、高品質的電路板，就很難發展高階電子設備，泰國如果想升級電子產業，這一塊應該值得投入更多資源；此外，也可以發展設備維修、零組件供應與工程服務。以上說的這些，雖然不像「做晶片」那麼吸引目光，但卻是真正能讓產業在地化、培養人才、建立供應鏈的重要基礎。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》繼續指出，至於最先進的晶片製造，泰國中短期最重要的任務，不是自己做出最先進晶片，而是和台灣、美國、日本保持良好合作，確保能穩定取得關鍵晶片，並成為全球供應鏈可信任的加工、組裝與交付基地，這才是現實，泰國如果要做全球市場，就要對接全球標準，不是「非中國就好」，而是「global standard for global market」，前者是以中國內需市場為主的供應鏈，服務中國本地需求與政策方向，可以在中國市場成功，但不代表一定能被全球客戶接受，後者重視的則是全球客戶的要求，包括品質、資安、法規遵循、供應鏈透明度，以及長期信任。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》強調，問題不是中國能不能做，也不是中國企業一定不能合作，真正的問題是「你做的是哪一個市場、對接的是哪一套標準」，真正完整的半導體產業，需要從設計、製造、封裝、測試，到客戶認證與市場信任，都能穩定運作，中國自己都還在努力補齊這些環節，更不可能把完整體系直接搬到泰國，泰國必須想清楚是要服務中國市場，還是服務全球市場。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》坦言，如果泰國只是承接中國供應鏈，把中國內需標準搬到泰國，再包裝成「泰國製造」，那它不會自動變成全球半導體樞紐，甚至最壞的情況，是泰國成為中國供應鏈的「東南亞外殼」，短期看起來有投資、有工廠、有就業，但長期卻進不了高信任的全球供應鏈。所以，泰國不能只問：「誰願意來投資？」而更應該問：「這些投資，會把泰國帶進哪一套標準？」若是「global standard for global market」，泰國就有機會從電子組裝升級到高階電子製造、AI 伺服器供應鏈、車用電子，以及晶片封裝測試等產業聚落，但若只是「China market logic搬到泰國」，那泰國可能只是替中國產能找出口、替中國供應鏈找外殼、替中國標準找海外落點；這2條路看起來都叫投資，結果卻完全不同。
最後，《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》總結道，不要嘲笑泰國想升級半導體的想法，每個國家都有權利往高附加價值產業發展，但也不要把政策口號當成產業現實，泰國真正該做的，不是幻想自己一口氣成為先進晶片製造大國，而是誠實盤點自己的基礎，畢竟，半導體不是大躍進，而是標準、人才、信任、品質、供應鏈與長期紀律，泰國如果走對路，這個政策有機會變成產業升級的起點，如果走錯路，它就會變成另一個漂亮的願景簡報，真正的問題在於-泰國是要成為全球標準供應鏈的一部分，還是成為中國內需供應鏈的海外延伸，這個選擇將會決定，泰國半導體夢最後是產業升級，還是另一場包裝漂亮的政策幻覺。
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《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》認為，這件事要看得準，第一步就是不要被「晶片」2個字帶走，很多人一聽到晶片，就立刻想到台積電、先進製程、3 奈米、2 奈米，但對泰國來說，一開始就把目標放在最先進的晶片製造並不現實，泰國比較可行的路徑，不是幻想自己很快變成第2個台灣，而是先找到自己在電子產業鏈中，真正能發揮優勢的位置，比較務實的方向，是從晶片封裝與測試開始。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》分析，泰國本來就有電子製造、硬碟、汽車零組件，以及日系與歐美企業的供應鏈基礎，如果能從車用電子、感測器、工業電子，以及晶片後段加工等領域切入，會比直接挑戰最先進晶片製造合理得多。
再來就是結合AI伺服器的組裝能力，現在全球 AI 伺服器供應鏈正在重組，牽涉的不只是晶片，而是整套電子系統，包括電路板、電源、散熱、機構設計、測試與維修等，如果泰國能把電子製造、伺服器組裝與資料中心相關產業串連起來，這才是真正有機會的方向。還有電路板產業，電路板雖然不如晶片耀眼，卻是所有電子產品的重要基礎，沒有穩定、高品質的電路板，就很難發展高階電子設備，泰國如果想升級電子產業，這一塊應該值得投入更多資源；此外，也可以發展設備維修、零組件供應與工程服務。以上說的這些，雖然不像「做晶片」那麼吸引目光，但卻是真正能讓產業在地化、培養人才、建立供應鏈的重要基礎。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》繼續指出，至於最先進的晶片製造，泰國中短期最重要的任務，不是自己做出最先進晶片，而是和台灣、美國、日本保持良好合作，確保能穩定取得關鍵晶片，並成為全球供應鏈可信任的加工、組裝與交付基地，這才是現實，泰國如果要做全球市場，就要對接全球標準，不是「非中國就好」，而是「global standard for global market」，前者是以中國內需市場為主的供應鏈，服務中國本地需求與政策方向，可以在中國市場成功，但不代表一定能被全球客戶接受，後者重視的則是全球客戶的要求，包括品質、資安、法規遵循、供應鏈透明度，以及長期信任。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》強調，問題不是中國能不能做，也不是中國企業一定不能合作，真正的問題是「你做的是哪一個市場、對接的是哪一套標準」，真正完整的半導體產業，需要從設計、製造、封裝、測試，到客戶認證與市場信任，都能穩定運作，中國自己都還在努力補齊這些環節，更不可能把完整體系直接搬到泰國，泰國必須想清楚是要服務中國市場，還是服務全球市場。
《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》坦言，如果泰國只是承接中國供應鏈，把中國內需標準搬到泰國，再包裝成「泰國製造」，那它不會自動變成全球半導體樞紐，甚至最壞的情況，是泰國成為中國供應鏈的「東南亞外殼」，短期看起來有投資、有工廠、有就業，但長期卻進不了高信任的全球供應鏈。所以，泰國不能只問：「誰願意來投資？」而更應該問：「這些投資，會把泰國帶進哪一套標準？」若是「global standard for global market」，泰國就有機會從電子組裝升級到高階電子製造、AI 伺服器供應鏈、車用電子，以及晶片封裝測試等產業聚落，但若只是「China market logic搬到泰國」，那泰國可能只是替中國產能找出口、替中國供應鏈找外殼、替中國標準找海外落點；這2條路看起來都叫投資，結果卻完全不同。
最後，《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》總結道，不要嘲笑泰國想升級半導體的想法，每個國家都有權利往高附加價值產業發展，但也不要把政策口號當成產業現實，泰國真正該做的，不是幻想自己一口氣成為先進晶片製造大國，而是誠實盤點自己的基礎，畢竟，半導體不是大躍進，而是標準、人才、信任、品質、供應鏈與長期紀律，泰國如果走對路，這個政策有機會變成產業升級的起點，如果走錯路，它就會變成另一個漂亮的願景簡報，真正的問題在於-泰國是要成為全球標準供應鏈的一部分，還是成為中國內需供應鏈的海外延伸，這個選擇將會決定，泰國半導體夢最後是產業升級，還是另一場包裝漂亮的政策幻覺。