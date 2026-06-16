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總統賴清德上週提名第七屆監察委員共29人，以及正副院長2人，引台北市長蔣萬安發文主張廢除監察院，並呼籲藍白黨團否決全部提名人，先凍結監察院運作，再推動修憲廢監察院。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（15）日表示，蔣萬安在選戰期間拋出廢除監察院議題，已跨出市政、觸及國政，甚至像是在釋出未來參選總統訊號。他認為，此舉將使蔣與黨內有志2028或2032者出現微妙變化；但若未來蔣真的成為總統，修憲廢監察院又未成功，屆時是否提名監委將陷入兩難。黃暐瀚昨發文指出，選戰酣熱之際，蔣萬安突然丟出「廢除監察院」的憲政話題，跨過市政（殷瑋代戰）直挑國政，蔣萬安強調「以後執政，我也不改想法」的豪情壯志，不免讓人聯想，是在對社會釋出將要「參選總統」的表態。黃暐瀚認為，這揭示2點：1、與黨內有志者們（盧瑜文），將開始出現「微妙變化」；2、2032年若為總統，一旦修憲未成，提不提名將是兩難。因為修憲有「雙43」門檻（立委85席出席會議、64席表決通過），之後還得冷靜半年，交由全體公民複決（980萬票），並不容易。到了2032年（下次監委提名）若修憲未過，可能已經擔任總統的蔣萬安，是要提？還是不提？