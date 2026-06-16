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國民黨主席鄭麗文結束為期2週的美國訪問行程，今（16）日清晨搭乘中華航空CI23班機返抵桃園國際機場。鄭麗文與訪美團成員於清晨5時10分左右抵台，她步出機場時面對媒體守候，並未發表談話，也未接受訪問。對於記者詢問是否說明此次出訪成果，鄭麗文僅揮手致意，簡短表示「早安，謝謝大家」，隨後經由環宇商務中心辦理通關入境。鄭麗文入境時穿著全黑色系，黑色貼身短袖上衣搭配黑色長褲，妝髮完整，神情輕鬆，帶著親切，看起來精神不錯。鄭麗文本月1日深夜啟程赴美，展開就任國民黨主席後重要的對美交流行程。此次訪問橫跨美東、美西多座城市，首站抵達舊金山，隨後前往波士頓、紐約、華府等地，與美國政界人士、智庫學者及各界人士交流，最後再回到洛杉磯拜會僑界團體，結束約2週行程後返台。不過，對於此次訪美具體成果、是否有重要會晤內容，以及後續是否推動相關交流合作，鄭麗文稍早並未對外說明，相關成果仍待國民黨後續公布。近期藍營多名要角陸續出訪，包括台中市長盧秀燕率團訪問歐洲，台北市長蔣萬安抵達新加坡，立法院長韓國瑜也規劃率跨黨派立委赴美推動國會外交，藍營「四顆太陽」外交動向備受關注。