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美方接待看「資歷」

學者曝盧、韓才是能與綠競爭2028人選

立法院長韓國瑜受邀訪美，預計6月21日啟程，從台灣直飛鳳凰城參訪台積電後，再赴華盛頓與美國眾議院議員、重要官員見面，並於27日返台。外界評估，接待層級將比剛訪美回國的國民黨主席鄭麗文高，對此，旅美學者翁履中接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，韓院長的資歷與國民黨主席鄭麗文的資歷不同，本來就會有不同程度的接待。翁履中指出，美國長久以來就是以資歷來安排會面，像前主席朱立倫曾經當過行政院副院長、民選市長，訪美的接待層級就不會低。而韓院長是國會議長，對於軍購路線比鄭麗文支持與開放，加上鄭主席訪美評價在華府普遍不高，因此目前美方釋出的訊號是多方接觸國民黨各個不同派系。翁履中說，這次鄭主席的訪問讓美國更加確定國民黨內部有不同的路線，鄭麗文只能代表一部分的聲音，而不是整個國民黨。這相對的也給藍營其他政治人物開放空間，加大華府對其他國民黨政治人物的好奇與期待。翁履中認為，從美國利益角度來看，如果國民黨有政治人物能跟民進黨競爭，才是符合美方利益，才能與民進黨談判。這也是為什麼盧秀燕、韓國瑜能得到高規格的接待，因為美方認為他們是能跟綠營競爭的人選。