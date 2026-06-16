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美國與伊朗傳出好消息，兩國達成初步協議，計劃結束中東戰爭並重新開放荷姆茲海峽，促使原油價格下跌，市場對通膨的擔憂也隨之減輕，帶動美國股市週一（15日）全數走高，再加上台指期夜盤上漲659點，帶動台北股市今（16）日開盤上漲103.09點、來到45500.08點，站上45000點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.96點、來到431.33點。今日開盤量大強勢個股：華邦電、力積電、聯電、友達、南亞；開盤量大弱勢個股：嘉聯益、華新、華航、信昌電、聯合再生。權值股多數走高，權王台積電以平盤價2375元開出後走跌；聯發科開盤上漲80元、來到4550元；台達電開盤上漲55元、來到2265元。美伊這項協議框架預計週五在瑞士正式簽署，但內容尚未涉及德黑蘭的核計畫及以色列與黎巴嫩衝突等關鍵議題。受消息激勵，美國原油期貨收跌4.9%，並觸及自3月以來最低水準。除了伊朗協議外，這週另一大焦點是聯準會將於週三公布最新貨幣政策決議。這也是聯準會主席華許上任後主持的首次政策會議。此前公布的5月通膨數據顯示，較高的能源成本已開始反映在消費者物價中。根據芝商所FedWatch工具，交易員普遍預期聯準會本週將維持利率不變，但市場仍預估年底前升息1碼的機率約42%。美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲468.77點，或0.92%，收51671.03點，那斯達克指數上漲795.10點，或 3.07%，收26683.94點，標普500指數上漲122.83點，或1.65%，收7554.29點，費半指數上漲728.15 點，或5.45%，收14099.62點。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲4.14%，日月光ADR上漲1.00%，聯電ADR上漲6.80%，中華電信ADR下跌0.22%。台指期夜盤也開高走高，終場上漲649點或1.42%，收在46246點，站上46000點，台積電期貨盤後終場上漲35元或1.47%，收在2410元。