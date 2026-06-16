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學者曝凸顯台美軍購議題重要性

韓國瑜訪美首站赴台積電 黃奎博：台美互有需求

國民黨主席鄭麗文結束為期16天的訪美行，今（16）日清晨飛抵桃園機場，而立法院長韓國瑜將在周日21日出訪美國，據了解，美方也私下邀請身兼臺美國會議員聯誼會的國民黨立委柯志恩以及前國防部副部長、現任立委陳永康一同前行。不過由於訪問團名額有限，柯、陳能否順利參加，恐怕還得等黨團進一步抽籤。針對美方有特別邀請柯志恩與陳永康一同出訪，政大外交系教授黃奎博接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時認為，這可能代表美方對於1.25兆的軍購內容還是希望能持續與跨黨派立委溝通，AIT沒辦法進一部推動的，就交給當地的總部官員來直接溝通。這對台灣來說也有利，直接面對面表達意見，而不是再透過AIT觀點回報美國，對於雙方的國防預算能進行差異性的調和。黃奎博表示，不管參訪台積電的安排是哪方提出，這背後的意涵都是希望能強化台美之間先進製程晶片合作，展現出台美相互彼此有需求的領域，對美國而言，這更是包含行政部門念茲在茲的台灣技術、投資能轉移到美國。另外，台灣組跨黨派訪問團訪美，可以展現民主現實樣貌，彼此會經過國會民主程序協調，雖然無法滿足各黨的全部需求，但能呈現國民黨不是獨斷獨行。