英媒《金融時報》引述知情人士報導，川普（Donald Trump）政府正考慮成立一筆規模高達3000億美元的伊朗投資基金，作為結束戰爭、推動核協議的誘因之一。不知是闢謠少打字，還是在指別的事情，川普當地時間15日晚上在自家社群平台發文，怒嗆說美國將支付伊朗3億美元（300 million）的都是假新聞。
川普在社群平台發文宣布重大外交進展，聲稱：「伊朗已經同意永遠不會擁有核武！」
接著，川普將矛頭指向國內政敵，怒駁道：「說美國要付給伊朗3億美元，根本是那些蠢蛋民主黨散播的假新聞！」
就在川普發文前不久，《金融時報》報導稱，美國高層官員證實，華府內部已經討論過，解除制裁伊朗的可能性，並考慮規劃一個規模約3000億美元的大型基金來重建，前提是伊朗要能落實諒解備忘錄（MOU），該協議預計19日在瑞士舉行正式簽署儀式。
知情人士並透露，這筆基金的啟動有多重條件，包含落實MOU內容、同意將停火協議延長60天、重新開放荷姆茲海峽，針對核協議進一步談判等等。
要注意的是，這筆基金來源並非「政府對政府直接給錢」，主要是為了吸引「有意前往伊朗投資的企業」而設立的，畢竟伊朗地大、人口算多，還擁有豐富的天然能源，歐洲、亞洲以及美國許多企業都表達有興趣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
接著，川普將矛頭指向國內政敵，怒駁道：「說美國要付給伊朗3億美元，根本是那些蠢蛋民主黨散播的假新聞！」
就在川普發文前不久，《金融時報》報導稱，美國高層官員證實，華府內部已經討論過，解除制裁伊朗的可能性，並考慮規劃一個規模約3000億美元的大型基金來重建，前提是伊朗要能落實諒解備忘錄（MOU），該協議預計19日在瑞士舉行正式簽署儀式。
知情人士並透露，這筆基金的啟動有多重條件，包含落實MOU內容、同意將停火協議延長60天、重新開放荷姆茲海峽，針對核協議進一步談判等等。
要注意的是，這筆基金來源並非「政府對政府直接給錢」，主要是為了吸引「有意前往伊朗投資的企業」而設立的，畢竟伊朗地大、人口算多，還擁有豐富的天然能源，歐洲、亞洲以及美國許多企業都表達有興趣。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。