6 月 19 日端午節即將到來，這天不僅是一年中陽氣最旺的轉運時刻，命理專家更透露今年適逢「赤馬紅羊極火月」，除了眾所皆知的接午時水，還有特殊的「借火生財」秘法能讓財庫複利滾存、一路旺到年底。
🟡 王老師傳授：赤馬紅羊月「借火生財」兩大招
命理專家王老師指出，端午節因為離卦屬火、陽氣最盛，是極為難得的開運日。他特別分享兩種「借火生財術」，只要跟著步驟做，就能為自己的財庫增長動能：
1. 吉日存錢法：端午節當天前往銀行或 ATM，對著自己平常生財、工作用的主帳戶存入任意金額。存完錢後在心中默念口訣：「五路財神開寶庫，八方財氣入我門，乾元亨利貞」，象徵借用至陽之火引財入甕。
2. 天時補庫法：當天可前往住家附近的廟宇誠心參拜補財庫。不過王老師特別提醒，必須避開「午時」（上午 11 點至下午 1 點）參拜，因為當日適逢子日，子午相沖，避開此時段才能有效消災解厄。
🟡 楊登嵙精簡指南：純陽「午時水」極速轉運法
除了存錢術，知名命理師楊登嵙也指出，端午節當天中午 11 點至下午 1 點接取的水俗稱「午時水」或「純陽水」，若放在陽光下曝曬至少 30 分鐘，吸收陽氣效果更強。他將繁複的民俗儀式精簡為三大核心轉運法：
1. 灑淨除穢： 用碗盛裝午時水，沾取榕樹葉或艾草，由屋內最深處向外、由上而下灑淨，並將門窗全開引光入室，驅散家中霉氣。
2. 拍水除晦： 於午時用午時水輕拍頭、臉、頸與胸口，拍除近期低迷的氣場；亦可加入菖蒲、艾草與熱水調成「陰陽水」泡澡轉運。
3. 自製發財水： 取總額 168 元或 268 元的硬幣，加入午時水與少許鹽巴一同煮沸，冷卻後連同硬幣放置於客廳財位（大門斜對角處）聚財。
楊登嵙也補充，若能在正午時分於財位或辦公桌正中央「立蛋」成功，更象徵吸取天地正氣，好運能延續一整年。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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命理專家王老師指出，端午節因為離卦屬火、陽氣最盛，是極為難得的開運日。他特別分享兩種「借火生財術」，只要跟著步驟做，就能為自己的財庫增長動能：
1. 吉日存錢法：端午節當天前往銀行或 ATM，對著自己平常生財、工作用的主帳戶存入任意金額。存完錢後在心中默念口訣：「五路財神開寶庫，八方財氣入我門，乾元亨利貞」，象徵借用至陽之火引財入甕。
2. 天時補庫法：當天可前往住家附近的廟宇誠心參拜補財庫。不過王老師特別提醒，必須避開「午時」（上午 11 點至下午 1 點）參拜，因為當日適逢子日，子午相沖，避開此時段才能有效消災解厄。
除了存錢術，知名命理師楊登嵙也指出，端午節當天中午 11 點至下午 1 點接取的水俗稱「午時水」或「純陽水」，若放在陽光下曝曬至少 30 分鐘，吸收陽氣效果更強。他將繁複的民俗儀式精簡為三大核心轉運法：
1. 灑淨除穢： 用碗盛裝午時水，沾取榕樹葉或艾草，由屋內最深處向外、由上而下灑淨，並將門窗全開引光入室，驅散家中霉氣。
2. 拍水除晦： 於午時用午時水輕拍頭、臉、頸與胸口，拍除近期低迷的氣場；亦可加入菖蒲、艾草與熱水調成「陰陽水」泡澡轉運。
3. 自製發財水： 取總額 168 元或 268 元的硬幣，加入午時水與少許鹽巴一同煮沸，冷卻後連同硬幣放置於客廳財位（大門斜對角處）聚財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。