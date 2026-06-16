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Meta回應技術錯誤 數發部邀情儘速恢復

Meta旗下社群平台Facebook、Instagram、Threads爆發大規模帳號停權風波，不少台灣網紅、政治人物、媒體帳號都一度受到影響，系統停權理由多顯示用戶「未滿13歲」。前總統陳水扁原本未受波及，還曾在民視新聞Threads帳號恢復後留言安慰眾人，沒想到今（16）日凌晨自己的帳號也遭停權，只好透過凱達格蘭學校Threads帳號發聲報平安，甚至自嘲「子彈都中過了，中這一種算什麼呢？」。陳水扁今凌晨發文表示，「大半夜致中把我叫醒，得知消息整個精神都來了！」他說，自己前一天還在安慰遭封鎖的Threads網友不要緊張，結果今天就輪到自己「去領勳章」。陳水扁也表示，先前許多消失的帳號很快就恢復，因此大家不用替他擔心，「阿扁昨天怎麼安慰大家，今天就怎麼安慰自己」。陳水扁也在貼文中幽默表示，目前本帳只是「暫時休假中」，他先借用凱達格蘭學校帳號發聲，順便向支持者報平安。他請大家放心，「阿扁沒有不見，只是去排隊領台派認證而已」。此外，他也發布影片自嘲，強調自己很快就會恢復帳號，再回到Threads「海巡送梗圖」，並以319槍擊事件開玩笑說，「子彈都中過了，中這一種算什麼呢？」這波Meta停權潮波及範圍廣泛，不少成年用戶遭系統誤判為未滿13歲而被強制停權，也因受影響帳號中有不少具鮮明台派、反中立場人士，加上時間點碰上中國國家主席習近平生日，引發網友戲稱是「習近平生日禮包」。不過Meta已回應，這次災情是技術錯誤，部分帳號被錯誤判定為未滿13歲，官方正積極處理並修復；數位發展部也已與Meta聯繫，要求儘速清查並協助受影響台灣用戶恢復權限。