2026年6月19日就是端午節連假準備放假了，達美樂表示，推出「全國顧客感謝周」一起吃速食優惠！外帶大披薩199元、小披薩119元都可以爽吃7款口味，3個熔岩可可瑪芬99元加購價、平均一顆才33元開吃，本文整理最新菜單披薩優惠代碼一次看。拿坡里也表示，「6塊烤雞＋2支烤雞翅」才199元。
達美樂：大披薩199元爽吃7款口味！熔岩可可瑪芬33元
6月既是畢業季又迎接618年中慶購物節，本周末還有端午節連假，達美樂宣布推出「全國顧客感謝周」，將美味化為感謝，邀請消費者一起吃速食優惠。6月15日至6月28日：
◾️外帶大披薩199元！優惠代碼「801058」
◾️外帶小披薩119元！優惠代碼「794513」
◾️單筆消費滿399元，優惠代碼「9331671」，可享加購「3個熔岩可可瑪芬」99元優惠（原價219元），平均一個才33元。
7款優惠披薩限定口味：蟹肉鮮蝦沙拉、香草奶油烤雞、夏威夷、白醬彩蔬、道地美國、經典四喜、招牌海鮮四喜。
同時提供餅皮升級選擇，「帕瑪滋心餅皮」大披薩115元／小披薩90元，「火山餅皮」大披薩限定140元。
拿坡里：烤雞套餐199元！披薩＋炸雞169元 端午節畢業季優惠
拿坡里披薩・炸雞即日起至6月30日，端午節前推出畢業季超值優惠，一路吃到6月底：
◾️「6塊烤雞＋2支烤雞翅」套餐特價199元（原價520元）。
◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠。
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6月既是畢業季又迎接618年中慶購物節，本周末還有端午節連假，達美樂宣布推出「全國顧客感謝周」，將美味化為感謝，邀請消費者一起吃速食優惠。6月15日至6月28日：
◾️外帶大披薩199元！優惠代碼「801058」
◾️外帶小披薩119元！優惠代碼「794513」
◾️單筆消費滿399元，優惠代碼「9331671」，可享加購「3個熔岩可可瑪芬」99元優惠（原價219元），平均一個才33元。
7款優惠披薩限定口味：蟹肉鮮蝦沙拉、香草奶油烤雞、夏威夷、白醬彩蔬、道地美國、經典四喜、招牌海鮮四喜。
同時提供餅皮升級選擇，「帕瑪滋心餅皮」大披薩115元／小披薩90元，「火山餅皮」大披薩限定140元。
拿坡里披薩・炸雞即日起至6月30日，端午節前推出畢業季超值優惠，一路吃到6月底：
◾️「6塊烤雞＋2支烤雞翅」套餐特價199元（原價520元）。
◾️外帶「小披薩＋2塊炸雞」套餐特價169元（原價420元）平日下午3點前限時優惠。