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達美樂：大披薩199元爽吃7款口味！熔岩可可瑪芬33元

▲達美樂「帕瑪滋心」餅皮。（圖／達美樂提供）

拿坡里：烤雞套餐199元！披薩＋炸雞169元 端午節畢業季優惠

▲拿坡里披薩・炸雞端午節優惠開吃薯霸。（圖／三商餐飲提供）

2026年6月19日就是端午節連假準備放假了，達美樂表示，推出「全國顧客感謝周」一起吃速食優惠！外帶大披薩199元、小披薩119元都可以爽吃7款口味，3個熔岩可可瑪芬99元加購價、平均一顆才33元開吃，本文整理最新菜單披薩優惠代碼一次看。拿坡里也表示，「6塊烤雞＋2支烤雞翅」才199元。6月既是畢業季又迎接618年中慶購物節，本周末還有端午節連假，達美樂宣布推出「全國顧客感謝周」，將美味化為感謝，邀請消費者一起吃速食優惠。6月15日至6月28日：◾️◾️◾️（原價219元），平均一個才33元。7款優惠披薩限定口味：蟹肉鮮蝦沙拉、香草奶油烤雞、夏威夷、白醬彩蔬、道地美國、經典四喜、招牌海鮮四喜。同時提供餅皮升級選擇，「帕瑪滋心餅皮」大披薩115元／小披薩90元，「火山餅皮」大披薩限定140元。拿坡里披薩・炸雞即日起至6月30日，端午節前推出畢業季超值優惠，一路吃到6月底：◾️（原價520元）。◾️（原價420元）平日下午3點前限時優惠。