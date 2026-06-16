我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐懷鈺48歲依然超美，凍齡美貌讓大家都超驚訝。（圖／翻攝自Threads）

有「平民天后」之稱的徐懷鈺（Yuki）今年已48歲，但她不變的美貌依然是外界關注的焦點。而13日，她登上時光閃耀音旅傳奇群星演唱會的中國延吉站，帶來多首經典歌曲。其中，她的凍齡美貌再度引發熱議，已年近50的她，竟依然有滿滿少女感，讓網友驚呼狀態也太好，還有人表示：「比孫淑媚還猛。」徐懷鈺在13日登上時光閃耀音旅傳奇群星演唱會的舞台開唱，只見綁著旁分馬尾的她，穿著粉白色系低胸背心，搭配多彩花樣的牛仔褲，大展青春氣息。而她的外貌跟20歲出道時一點都沒變，甚至還有種越來越年輕的感覺，相關影片直接在Threads瘋傳。徐懷鈺超凍齡的狀態直接震驚全網，紛紛讚嘆她的不變美貌，「一堆人問孫淑媚的醫生，我認真想問Yuki的醫生，我小五她長這樣，我要奔4她還長這樣！到底怎麼辦到的啦」、「我心中認為她是比孫淑媚更厲害的存在」、「我還活在2000年嗎？她怎麼都不會老。」事實上，徐懷鈺日前也分享過她的凍齡祕訣，她透露自己崇尚「減法保養」，平時不要擦太多保養品，只挑選適合自己皮膚的產品，且注重防曬與保濕。再來就是要吃「對」的東西，偶爾嘴饞可以，但也不能天天放縱，一定要有所節制；最後就是要睡眠充足，尋找自己最適合的睡覺時間，不管再晚睡覺，一定要睡飽。