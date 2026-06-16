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社群巨頭Meta旗下臉書（Facebook）、Instagram及Threads（俗稱脆）爆發大規模無預警停權災情，全台多名政要、媒體與網紅粉專慘遭滅頂。知名網紅「館長」陳之漢昨（15）日透過YouTube社群崩潰發聲，為3大社群帳號全被「永久封殺」求援，他並認為這波災情「應該不是民進黨做的」，更無奈反觀自己的中國社群平台全活得好好的。這波Meta停權受災範圍橫跨各界。除了館長，還有民視新聞粉專、政治評論員吳靜怡、前立委陳柏惟、桃園市議員黃瓊慧、民進黨台北市議員參選人劉品妡，以及八炯、高軒等多名網紅的帳號皆遭殃，讓大批仰賴社群聲量的公眾人物急尋解套方案。館長昨在YouTube社群無奈貼文求援：「fb、IG、脆都被永久停權了，大家可以幫幫忙嗎？」他這次沒有將矛頭指向綠營，坦言自己沒做什麼違規事，也不認為是執政黨在背後搞鬼。但他隨後大酸，身處民主自由的台灣卻慘遭全面停權，反觀自己在對岸的B站、抖音與快手帳號依然健在，直呼帳號一夕蒸發實在讓人太困擾。