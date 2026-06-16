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2026年世界盃H組小組賽爆出驚人冷門，奪冠大熱門西班牙隊全場狂轟27次射門，卻始終難以撕破世界盃新軍維德角（Cape Verde）的銅牆鐵壁，最終以0：0黯然戰平。這場比賽的最大功臣，非維德角40歲門將沃濟尼亞（Vozinha，本名Josimar Dias）莫屬。憑藉全場7次現象級的精彩撲救，沃濟尼亞不僅助球隊在隊史首場世界盃賽事中豪取1分積分，更在一夕之間成為全球焦點，其個人Instagram追蹤人數從賽前的5萬人，瘋狂飆升至突破400萬人。賽前，雙方身價差距巨大，西班牙坐擁一眾效力歐洲頂級豪門的球星，傳控體系被視為奪冠大熱門；反觀維德角，僅是一個總人口約53萬人的島國，隊員多效力於葡萄牙次級聯賽。然而，比賽過程完全演變成一場「極致攻防戰」。西班牙整場控球率超過七成，狂射27次，並製造了11次角球機會，多項進攻數據遠超對手，卻始終被沃濟尼亞擋在門外。即便主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）在下半場祭出亞馬爾（Lamine Yamal）、歐爾莫（Dani Olmo）等強攻陣容，維德角仍憑藉全隊團結一致的防守站位，以及沃濟尼亞如「圓堂守」般的頂級表現，成功力保球門不失。這場平局對世界足壇排名造成即時影響。根據FIFA的Elo積分系統，西班牙因該場和局被扣除18.68分，世界排名下滑至第3名；法國隊則順勢上升至世界第2。維德角則藉此役狂撈18.68分，世界排名一口氣上升3位至第64名，創造了該國足球史上的一大里程碑。現年40歲又12天的沃濟尼亞，不僅以本場比賽寫下了世界盃史上最高齡球員初登場的紀錄，更用行動證明了經驗與熱情的價值。比賽尾聲，當西班牙進行最後一波角球混戰，頭球近距離猛攻時，沃濟尼亞再次單拳將球擊出，徹底粉碎對手的絕殺夢。賽後，沃濟尼亞毫無懸念地獲選為單場最佳球員。而這股「沃濟尼亞熱潮」也從球場延伸至數位世界，短短數小時內，其個人社群平台的追蹤人數從僅有的5萬飆升至400萬，這一破紀錄的漲粉速度，反映出全世界球迷對於這位「小國英雄」精彩表現的崇拜。