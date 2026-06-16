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▲台積電吸金無敵手！英特爾被點名替代選項 技術差距兩個世代追得上？（圖／美聯社／達志影像）

AI晶片需求爆發，台積電再度成為全球最大贏家。2026年前5個月合併營收已突破1兆9,618億元新台幣，年增率高達30%，吸金速度令市場嘆為觀止。然而就在台積電風頭正盛之際，外媒卻將英特爾點名為「台積電的替代選項」，引發市場高度關注——但兩者之間的技術差距，真的追得上嗎？根據美國財經媒體《Insider Monkey》報導，英特爾是2026年最受市場矚目的熱門股票之一，受惠於企業轉型題材與AI需求爆發的雙重加持，今年以來股價已飆漲168%，漲勢驚人。CNBC知名財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）長期看好現任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）主導的企業改革，並在節目中直接點名英特爾是「台積電的替代選項」，但他話鋒一轉，強調這個目標「最快要到2028年才可能實現」，並坦言對此「非常、非常懷疑」。更早之前，美媒《The Information》引述業內消息指出，台積電大客戶Google已委託英特爾在2028年生產逾300萬顆TPU（張量處理器），消息一出震撼市場。不過截至目前，Google與英特爾均未正式回應，真實性仍有待確認。在分析師評價方面，富國銀行（Wells Fargo）6月1日將英特爾目標價從85美元上調至110美元，日本瑞穗證券（Mizuho）也將目標價從124美元調升至128美元，兩家機構均點名代理型AI（Agentic AI）正為英特爾CPU業務帶來新的成長動能。不過值得注意的是，兩家機構的評級分別僅維持「持平」與「中立」，顯示華爾街對英特爾的前景抱持謹慎態度。儘管市場對英特爾寄予厚望，但若從純粹的技術面來看，兩者之間的差距依然相當懸殊。台積電目前已量產3奈米製程，並持續推進2奈米製程，預計2025至2026年間進入量產階段，技術路線清晰、客戶訂單飽滿。蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通等全球頂尖晶片設計公司，幾乎清一色選擇台積電作為最先進製程的代工夥伴。反觀英特爾，其晶圓代工部門（Intel Foundry）雖積極喊出18A製程的量產計畫，但外界對其良率與量產能力普遍存疑。英特爾過去多年在製程推進上屢屢跳票，與台積電之間的技術代差一度拉開至兩個世代以上，直到近期才在陳立武帶領下逐步重建市場信心。簡言之，台積電目前在製程技術、量產穩定性與客戶生態系上，仍全面領先英特爾，短期內難以撼動其龍頭地位。英特爾能否在2028年真正成為可靠的替代選項，仍是一道尚未解答的大哉問。台積電的吸金能力與技術壁壘，短期內仍難有對手能夠匹敵。英特爾的轉型故事固然充滿想像空間，但從現實差距來看，2028年能否準時交卷，市場正拭目以待。正如克萊默所說：「但願如此。」