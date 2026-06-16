今（16）天是「115 學年度分科測驗」報名的最後一天，還沒完成手續的考生務必抓緊時間繳費。大考中心也特別提醒，考場規定中有一個歷屆考生最常犯的「致命盲點」，若帶錯應試證件恐面臨扣分處分！《NOWNEWS今日新聞》為分科戰士們整理重要報名繳費截止期限、考場規範、8 科衝刺重點，以及官方最新公布的「分科測驗重要時程表」，助考生與家長一表看懂關鍵進度。
🟡 報名最後期限！繳費後必做「1動作」防失敗
115 學年度分科測驗將於 7 月 11 日（六）、7 月 12 日（日）舉行，報名與繳費期限至 6 月 16 日全面截止。
特別留意今日的繳費死線：超商繳費已截止；若採銀行臨櫃或匯款轉帳，期限至今日下午 3 時 30 分止；若使用實體或網路 ATM 轉帳，則可至今日夜間 12 時止。
💡 關鍵提醒： 許多考生以為轉帳扣款就算報名成功，請個別報名者繳費後，務必再次登入大考中心網站「考生專區」確認「報名處理狀態」是否顯示完成，以免因系統跨行延遲或扣款失敗錯失大考機會。集體報名的考生，也必須在今日截止前「親自校核」報名資料並簽名繳回。
🟡 學生證不能用！應試有效證件清單一次看
分科測驗並無印發實體准考證，考生進場時必須出示「應試有效證件正本」供監試人員查驗。歷年來常有應屆考生順手拿了「學生證」就上考場，大考中心嚴正提醒，學生證並非應試有效證件，若未依規定出示指定證件，將依違規處理辦法扣減分數！
✔️ 應試有效證件正本（擇一即可）： 國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。
🟡 帶錯原子筆不給分？分科測驗文具與電子禁令
除了證件，筆袋裡的文具也有嚴格規範。大考中心規定，答案卷必須使用黑色墨水的筆書寫（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 之原子筆），若用錯顏色恐影響電腦閱卷閱覽；答案卡則一律使用黑色 2B 軟心鉛筆與橡皮擦。其餘如直尺、三角板、量角器與圓規皆可攜帶，但不得有量角功能以外的刻度。
此外，考場嚴禁攜帶具有傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品（包含 Apple Watch、智慧型手環等電子穿戴裝置），且入場後手機必須完全關機。若考試中鐘錶發出任何聲響或閃光，皆視同違規扣分。
🟡 7/11連考兩天！8科衝刺重點總整理
分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場：
第一天（7/11）： 物理、化學、數甲、生物。
第二天（7/12）： 歷史、地理、數乙、公民與社會。
💡 面對考前衝刺，第一線教師提醒：數甲數乙應熟讀核心單元，面對「魔王題」需穩住心態；自然科近年持續往素養題型發展，熟記三大實驗之餘，科學研究時事是多拿分的關鍵；社會科則切忌死背，考題多以「三科融合」為主，務必掌握近期重大國際時事與社會議題的跨科解析。
🟡 考生家長必收！115學年分科測驗重要時程表
考完試只是第一步，後續的成績公布與複查時間緊湊，大考中心最新公告的重要日程如下，建議考生與家長提前註記以免錯過權益：
資料來源：大學入學考試中心基金會115學年度考試簡章
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115 學年度分科測驗將於 7 月 11 日（六）、7 月 12 日（日）舉行，報名與繳費期限至 6 月 16 日全面截止。
特別留意今日的繳費死線：超商繳費已截止；若採銀行臨櫃或匯款轉帳，期限至今日下午 3 時 30 分止；若使用實體或網路 ATM 轉帳，則可至今日夜間 12 時止。
🟡 學生證不能用！應試有效證件清單一次看
分科測驗並無印發實體准考證，考生進場時必須出示「應試有效證件正本」供監試人員查驗。歷年來常有應屆考生順手拿了「學生證」就上考場，大考中心嚴正提醒，學生證並非應試有效證件，若未依規定出示指定證件，將依違規處理辦法扣減分數！
✔️ 應試有效證件正本（擇一即可）： 國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。
除了證件，筆袋裡的文具也有嚴格規範。大考中心規定，答案卷必須使用黑色墨水的筆書寫（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 之原子筆），若用錯顏色恐影響電腦閱卷閱覽；答案卡則一律使用黑色 2B 軟心鉛筆與橡皮擦。其餘如直尺、三角板、量角器與圓規皆可攜帶，但不得有量角功能以外的刻度。
此外，考場嚴禁攜帶具有傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品（包含 Apple Watch、智慧型手環等電子穿戴裝置），且入場後手機必須完全關機。若考試中鐘錶發出任何聲響或閃光，皆視同違規扣分。
分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場：
第一天（7/11）： 物理、化學、數甲、生物。
第二天（7/12）： 歷史、地理、數乙、公民與社會。
考完試只是第一步，後續的成績公布與複查時間緊湊，大考中心最新公告的重要日程如下，建議考生與家長提前註記以免錯過權益：
|日期（115年）
|重要日程項目
|備註說明
|06.03 (三) ~ 06.16 (二)
|分科測驗報名
|ATM、網路轉帳繳費至今日 24:00 截止
|07.07 (二)
|公布試場分配表
|開放查詢考試地點與考場分配
|07.11 (六) ~ 07.12 (日)
|分科測驗考試
|兩天考程，每節考試時間 80 分鐘
|07.29 (三)
|寄發成績通知單
|網路與語音查詢成績同步開放
|07.29 (三) ~ 08.03 (一)
|申請成績複查
|對成績有異議者，須於期限內線上申請
|08月上旬（預計）
|網路登記分發志願
|確切日期依考分會簡章公告為準
|08月中旬（預計）
|分發入學正式放榜
|公布最終大學錄取結果