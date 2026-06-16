2026年端午節連假爽吃速食優惠「比買一送一便宜」！肯德基表示，今（16）日起推出超值澎派桶，333元爽吃6塊炸雞＋6顆蛋撻，還有無骨雞腿霸搭配是拉差醬甜辣口味，下殺46折優惠碼一次整理；方便端午節拜拜，6月19日營業時間還提早至9:00開賣。頂呱呱則開賣「炸的粽子」，新品「鹹蛋黃呱呱包」83折優惠開吃。
肯德基：端午節「比買一送一便宜」！333元優惠碼
端午節連假吃膩粽子，改吃肯德基炸雞速食優惠，6月16日至6月22日：
◾️優惠代碼50529「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元）
◾️優惠代碼50531「甜辣爆脆無骨雞腿霸（是拉差醬）x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元，售完為止）
◾️優惠代碼50528「無骨雞腿霸 x 6＋原味蛋撻 x 6＋南洋酸甜醬（大）」特價333元（原價736元）
根據肯德基官網，方便端午節拜拜需求，肯德基提早營業時間，表示：「6月19日（五）上午9點開始販售」。
頂呱呱：端午節83折優惠！開吃鹹蛋黃呱呱包
今年端午節還有「炸的粽子」可以吃！頂呱呱推出「鹹蛋黃呱呱包」下殺83折起速食優惠，6月10日至7月8日：
◾️「鹹蛋黃呱呱包」75元
◾️端午呱包雙吃組「鹹蛋黃呱呱包2顆」特價139元（原價150元）
◾️端午呱包輕食餐「鹹蛋黃呱呱包＋小地瓜薯條＋可口可樂系列飲品M杯」特價139元（原價161元）
◾️端午呱包狂歡桶「鹹蛋黃呱呱包4顆＋原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋可樂曲線瓶1.25L」特價499元（原價597元）
提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；青埔店無販售可樂曲線瓶1.25L，以功夫純茶M3杯代替；原味炸雞可加價6元升級辣味炸雞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
端午節連假吃膩粽子，改吃肯德基炸雞速食優惠，6月16日至6月22日：
◾️優惠代碼50529「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元）
◾️優惠代碼50531「甜辣爆脆無骨雞腿霸（是拉差醬）x 6＋原味蛋撻 x 6」特價333元（原價720元，售完為止）
◾️優惠代碼50528「無骨雞腿霸 x 6＋原味蛋撻 x 6＋南洋酸甜醬（大）」特價333元（原價736元）
根據肯德基官網，方便端午節拜拜需求，肯德基提早營業時間，表示：「6月19日（五）上午9點開始販售」。
頂呱呱：端午節83折優惠！開吃鹹蛋黃呱呱包
今年端午節還有「炸的粽子」可以吃！頂呱呱推出「鹹蛋黃呱呱包」下殺83折起速食優惠，6月10日至7月8日：
◾️「鹹蛋黃呱呱包」75元
◾️端午呱包雙吃組「鹹蛋黃呱呱包2顆」特價139元（原價150元）
◾️端午呱包輕食餐「鹹蛋黃呱呱包＋小地瓜薯條＋可口可樂系列飲品M杯」特價139元（原價161元）
◾️端午呱包狂歡桶「鹹蛋黃呱呱包4顆＋原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋可樂曲線瓶1.25L」特價499元（原價597元）
提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；青埔店無販售可樂曲線瓶1.25L，以功夫純茶M3杯代替；原味炸雞可加價6元升級辣味炸雞。