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芝加哥公牛隊正式宣布，聘請前波特蘭拓荒者隊代理總教練斯普利特（Tiago Splitter）成為球隊下一任總教練，期盼這位執教履歷亮眼的巴西籍教頭，能帶領長年陷入季後賽荒的公牛隊重返巔峰。斯普利特在本賽季的執教表現堪稱驚豔。在拓荒者前主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）因聯邦賭博醜聞遭逮捕後，斯普利特臨危授命接下兵符。他在帶隊期間展現了卓越的執教才華，帶領拓荒者打出42勝40敗的勝率，並以西區第7種子的身份闖入季後賽。數據顯示，在斯普利特的調教下，拓荒者防守效率大幅提升，名列聯盟前10名。他不僅成為繼2001-02賽季奇克斯（Maurice Cheeks）以來，首位在執教首季便帶領拓荒者勝率過半的主帥，更寫下了自1997-98賽季以來，球隊首位在執教首季即贏下季後賽比賽的教練紀錄。拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）對此盛讚：「他接手了一個非常困難的局面，但他做得非常出色。他激發了我們所有人的潛能，我們都很愛為他效力。」公牛隊自前主帥多諾萬（Billy Donovan）於今年4月離職後，球隊便展開了積極的教練團重組，尋求改變這支自2022年以來未曾打進季後賽的球隊。本次教練徵選過程競爭激烈，斯普利特最終擊敗了包括灰狼隊助理教練諾里（Micah Nori）、老鷹隊助理教練施密特（Ryan Schmidt）以及現任公牛助理教練昂塞爾德（Wes Unseld Jr.）等強勁對手，與球團高層的戰略目標達成高度共識。現年41歲的斯普利特在球員時期曾在NBA征戰7個賽季，先後效力於聖安東尼奧馬刺、亞特蘭大老鷹與費城76人隊，並於2014年隨馬刺隊奪得NBA總冠軍，對馬刺體系的理解極深。退休後，斯普利特轉型教練之路紮實，先後在籃網隊擔任球探與球員發展教練，隨後加入火箭隊擔任烏多卡（Ime Udoka）的助理教練。在加盟拓荒者之前，他更曾於2024-25賽季執教歐洲籃球聯賽的巴黎籃球隊（Paris Basketball），積累了豐富的歐洲執教經驗。