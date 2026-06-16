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85度C《名偵探柯南》聯名！怪盜基德蛋糕 送小卡、Q版公仔吊飾

▲「怪盜基德－玫瑰夜宴」790元，華麗造型蛋糕就像動畫場景。（圖／85度C提供）

▲「名偵探柯南－推理時刻」670元，揭開真相的柯南超生動。（圖／85度C提供）

▲小蛋糕「名偵探柯南－星光的指向」有著大大蝴蝶結，「怪盜基德－月光之鑽」月亮藏有寶石好吸睛。（圖／85度C提供）

▲推理迷必搶85度C《名偵探柯南》聯名。（圖／85度C提供）

亞尼克：楊枝甘露甜點「新鮮芒果季」生乳捲開吃！

選用外銷等級愛文芒果－屏東枋山盧家芒果，打造眾多濃郁酸甜風味的甜點。推薦芒果控開吃「 新鮮芒果生乳捲」585元、同時推出獨享新品「新鮮芒果生乳捲切片」135元。



全新開賣「楊枝甘露系列」 甜點，濃縮港式經典甜品的「楊枝甘露杯」125元、「 楊枝甘露生日蛋糕」6吋1480元等全開吃；超人氣「生乳奶蓋波士頓-芒果」6吋535元、「裸感芒果蛋糕」6吋1180元以及「 仲夏鮮芒派」6吋1080元，也同步限時回歸。



▲亞尼克「新鮮芒果季」生乳捲開吃！全新「楊枝甘露」甜點也來了。（圖／亞尼克提供）



推理動漫迷衝了！85度C今（16）日宣布聯名《名偵探柯南》，設計出「華麗怪盜與名偵探雙強聯手」的造型蛋糕，6月18日限量開賣免費送小卡、Q版公仔吊飾，連蛋糕盒都能變身存錢筒或筆筒，甜點、周邊商品都想要，本文整理全系列新品價格一次看。實現柯南推理的甜點！85度C重磅聯名動漫《名偵探柯南》，「華麗怪盜與名偵探雙強聯手」為主題，結合機智柯南與帥氣怪盜基德兩大經典角色，一系列蛋糕甜點，搭配專屬蛋糕盒，還免費贈送小卡、Q版公仔吊飾，6月18日起正式開賣。◾️戴著招牌單片眼鏡的基德公仔，站在華麗彩繪玻璃前，蛋糕點綴紅玫瑰與撲克牌，優雅還原他神祕帥氣的登場瞬間。吃得到桔香戚風蛋糕、香草慕斯、開心果卡士達內餡，搭配草莓果醬、莓果Q凍與白巧酥。◾️在蛋糕上重現經典「推理現場」，只見Q版柯南公仔手持蝴蝶結變聲器，來到「真相永遠只有一個」劇情最高潮。蛋糕主體以桔香戚風蛋糕搭配鮮奶油與草莓香堤，內餡則加入布丁與多多Q凍。◾️桔子戚風蛋糕搭配草莓慕斯、布丁與開心果卡士達內餡。◾️夏日限定芒果與熱帶水果的酸甜風味。85度C最擅長將蛋糕盒變出驚喜，這次造型蛋糕上的公仔都可以拆卸變成小吊飾珍藏，蛋糕盒內的墊高板則可以DIY變身為存錢筒或筆筒，吃完蛋糕還多了實用生活小物；而小蛋糕上的透明小卡還可以當作書籤使用。85度C《名偵探柯南》聯名新品，全台限量8萬6千個蛋糕，預估銷售營業額新台幣1千7百萬元，預料將掀起粉絲搶購風潮，鐵粉們看準時間搶頭香了。夏天就是要吃芒果！亞尼克表示，盛夏「新鮮芒果季」金黃饗宴開吃，