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俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）再度遭到俄軍攻擊。當地檢察機關表示，一架俄羅斯無人機16日擊中哈爾科夫一座動物園的動物飼養區，造成10隻兔子死亡，另有多種小型動物受到波及，鄰近圍欄內的大象也因爆炸衝擊出現明顯壓力反應。根據路透社報導，哈爾科夫州檢察部門發布消息指出，這架無人機擊中了一處被稱為「生態活體館（vivarium）」的區域，該區域為園內飼養小型動物的設施，園方在該處飼養數百隻兔子、天竺鼠、老鼠及白鼠等動物。無人機攻擊導致部分圍欄受損，多隻動物傷亡。檢方透過通訊應用程式Telegram發布聲明稱，襲擊造成10隻兔子死亡、15隻兔子受傷。檢方指出，爆炸也波及鄰近的大象活動區，雖然大象並未受傷，但因圍欄外部設施遭到破壞，動物受到驚嚇並出現壓力症狀。所幸事件並未造成園區工作人員或遊客傷亡。事實上，哈爾科夫地區的動物設施近來已多次受到戰火波及。今年稍早，位於哈爾科夫郊區的一座生態公園也曾遭俄軍攻擊，園方當時表示有數隻鳥類在襲擊中死亡。哈爾科夫距離俄羅斯邊境僅約30公里，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一直是俄軍飛彈、無人機及砲擊的主要目標之一。即使戰事已持續超過4年，當地仍頻繁遭受攻擊，民用設施與基礎建設經常受到波及。