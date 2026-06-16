我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寧寧開直播秀出自己新買的AirPods耳機。（圖／翻攝自小紅書）

韓國女團aespa成員寧寧（寧藝卓）因亮眼外型與幽默直率個性，深受粉絲喜愛。常常會與粉絲互動的她，曾透露過多年以來丟失37副AirPods耳機，還秀出過一張滿滿未連接的Apple帳戶連結裝置截圖，不僅讓粉絲傻眼，這項壯舉還狂到登上世界百大美女榜單的註解中，讓粉絲都笑瘋。而近日她再度買了新耳機，還在直播秀給大家看，再度引發爆笑。超會弄丟耳機的寧寧，近日在直播中，透露又買了新的AirPods耳機，還非常開心的炫耀給粉絲們看，可愛小表情讓大家都笑翻，默默猜測這個耳機會待在寧寧身邊多久。事實上，寧寧曾透露多年來已弄丟超過30副AirPods耳機，還曾秀出Apple帳戶連結的裝置截圖，滿滿一排的未連接，都讓粉絲看傻眼。而寧寧這項壯舉，不僅被粉絲做成迷因，還直接登上百大美女榜單。去年12月美國TC Candler公布的百大美女榜單中，寧寧榮獲第68名，不過她名字下方的註解竟是「已經弄丟37副AirPods」，讓大家笑翻。這次寧寧再度秀出新耳機，也讓粉絲們開玩笑直呼：「Apple快找寧寧當AirPods代言人吧」、「耳機是日拋了⋯」、「在韓國路上撿到寧大壯的AirPods可能比撿到韓元還簡單」、「現在在路上看到有人遺下的AirPods，都要先懷疑是不是寧寧的了。」