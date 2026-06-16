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國民黨主席鄭麗文訪美行程傳出僅見到美國國務院「科室級」官員，規格明顯比其他政治人物低了一階，引發政壇熱議。對此，台北市議員李柏毅昨（16）日直言，美方傳出對鄭麗文接待層級連降三級，已形同羞辱。雖然鄭麗文未必代表中華民國政府，但她是最大在野黨主席，若遭外國如此對待，仍涉及中華民國尊嚴，應視為外交事件。針對鄭麗文傳被降級，李柏毅昨上《新聞面對面》直言：「美方可以譴責、不接受鄭麗文的說法，但是降級？還不是降一級，而是降三級，快沒人可以降了，再降下去，剩保全了！無論如何，鄭麗文或許不代表中華民國，但她是最大在野黨黨主席，被外國人這樣搞，這跟中華民國怎麼會沒關係？你的同胞被美國人羞辱，這叫做外交事件。你可以希望和平、希望統一、希望跟美國好，都沒有對或錯，台灣本來就是有言論自由的國家，但我們的國民在國外受到欺辱，他不喜歡。」不過，針對外傳美國務院僅派出科室層級官員接待，國民黨日前已回應表示，鄭麗文非常感謝美方安排，此行「見到該見的人，說了想說的話」。國民黨也強調，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露會面安排細節，但雙方對話坦率且深入，有助深化國民黨與美國多個行政部門之間的互信與雙邊關係。