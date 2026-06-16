我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委羅廷瑋近期遭綠營指控拖延審預算，羅廷瑋今（16）日秀出和民進黨召委伍麗華辦公室截圖，指出議程對換，事前和伍辦充分協調、溝通共識後的安排。而對話截圖中，顯示伍麗華送來一箱東西，直呼「兩間辦公室合作有默契，但是被黨團拿來操作，覺得拍謝！」羅廷瑋說，政治可以有立場，但不能沒有事實。事實上，這次議程時間對換，完全是事前和「伍麗華委員」辦公室充分協調、溝通共識後的安排。但持續被抹黑「拖延預算審查」，說實話，原本不想特別回應，覺得做好本分就好。但看到不實的指控被越抹越黑，我想還是有必要把真相公開，這也是對所有支持者負責的態度。羅廷瑋說，12日對方伍麗華委員還特別表達，對於兩間辦公室的合作默契，最後演變成政黨的惡意操作，對方也表示覺得「拍謝」。當事人都很有共識，我不懂為什麼到了某些人眼裡，就變成了惡意拖延？羅廷瑋表示，運動部跟文化部的預算案，議事錄宣告6月11日才完成收案。按照立法院歷年慣例，本來就要預留時間，讓行政機關跟提案委員辦公室充分溝通。短短幾天如果倉促過關，那叫「盲目護航」，不叫「嚴格審查」！羅廷瑋說，他調整出來的時間，一刻都沒有浪費，都在推進攸關下一代的民生法案，包括《營養午餐專法》：守護孩子校園飲食健康、《幼兒教育及照顧法》：落實少子化對策核心、《學貸免利息》；減輕年輕人出社會的負擔；《電競產業專法》：黃仁勳關心的產業發展；《校事會議》：反思鐵拳教育，檢討校園問題。羅廷瑋說，他願意接受監督，但希望監督是建立在事實之上。​抹黑不會讓他停下腳步。繼續把關預算、推動法案、實實在在幫大家解決問題，這才是羅廷瑋真正該做的事。