端午節就在周五（19日），每到端午節「南部粽」和「北部粽」又會引起話題，新莊公有市場菜販老闆廖炯程曾告訴民眾，只要看「粽葉」就能一秒分辨南部粽、北部粽，完全不用打開粽葉看糯米。原來南部粽通常會用顏色深綠的葉子包，北部粽則是以淺黃偏白的葉子包裹。
粽子怎麼分？「粽葉」是關鍵
新莊公有市場菜販老闆廖炯程在臉書表示，有人不喜歡南部粽以水煮，糯米黏糊的感覺，也有一派人認為，北部粽就是油飯，兩派粽子各有擁護者，但如何不拆開粽葉，就知道這是南部粽，還是北部粽？廖炯程提供，一個看「粽葉」就能分出南部粽、北部粽的方法。
北部粽：通常以桂竹筍殼包，粽葉顏色淺黃偏白。
南部粽：通常以竹葉包，粽葉深綠油亮。
色白北部粽、色深南部粽 常見粽子圖鑑一覽
廖炯程表示，北部粽通常會用「桂竹筍殼」來包，並以蒸的方式來料理；南部粽則是用「竹葉」，顏色偏墨綠色，讓南部粽在水煮之後，竹葉香味更濃郁；所以要分辨是哪一種粽子，只要把兩種粽子擺在一起，看粽葉顏色就能知道，顏色比較白的就是北部粽，顏色深的就是南部粽。
除了北部粽、南部粽之外，台灣常見的粽子還有鹼粽、湖州粽、客家粿粽、裹蒸粽，鹼粽是糯米泡鹼水，包好後水煮，通常會加糖或蜂蜜吃。湖州粽外型是長條型的，有分成鹹、甜口味。客家粿粽則是用糯米、蓬萊米，加水製成米糰，包裹蝦米、蘿蔔乾、香菇、肉等。裹蒸粽特色就是「大」，內餡多，外型成四角形，份量可以給3到4人一起吃。
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新莊公有市場菜販老闆廖炯程在臉書表示，有人不喜歡南部粽以水煮，糯米黏糊的感覺，也有一派人認為，北部粽就是油飯，兩派粽子各有擁護者，但如何不拆開粽葉，就知道這是南部粽，還是北部粽？廖炯程提供，一個看「粽葉」就能分出南部粽、北部粽的方法。
北部粽：通常以桂竹筍殼包，粽葉顏色淺黃偏白。
南部粽：通常以竹葉包，粽葉深綠油亮。
廖炯程表示，北部粽通常會用「桂竹筍殼」來包，並以蒸的方式來料理；南部粽則是用「竹葉」，顏色偏墨綠色，讓南部粽在水煮之後，竹葉香味更濃郁；所以要分辨是哪一種粽子，只要把兩種粽子擺在一起，看粽葉顏色就能知道，顏色比較白的就是北部粽，顏色深的就是南部粽。
除了北部粽、南部粽之外，台灣常見的粽子還有鹼粽、湖州粽、客家粿粽、裹蒸粽，鹼粽是糯米泡鹼水，包好後水煮，通常會加糖或蜂蜜吃。湖州粽外型是長條型的，有分成鹹、甜口味。客家粿粽則是用糯米、蓬萊米，加水製成米糰，包裹蝦米、蘿蔔乾、香菇、肉等。裹蒸粽特色就是「大」，內餡多，外型成四角形，份量可以給3到4人一起吃。