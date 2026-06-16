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西南風持續發威 台南以南慎防較大雨勢

▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

周三雨勢趨緩 端午連假轉晴熱高溫35度

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

梅雨季將告終 關島熱帶擾動暫無威脅

今（16）日受西南風影響，西半部仍有陣雨或雷雨，台南以南雨勢較明顯，天氣風險公司分析師廖于霆表示，周三（6月17日）降雨逐漸趨緩，隨著太平洋高壓增強，端午連假前後將轉為晴熱天氣，高溫上看35度；此外，關島附近雖有熱帶擾動發展，但短期內暫無颱風威脅。廖于霆指出，今天鋒面位於台灣北部海面，受西南風水氣影響，西半部全天有陣雨或雷雨，台南以南有較大雨勢，其他各地山區午後有雷陣雨發生可能，今天還是要避免前往山區活動。氣溫方面，各地雲多下雨，白天高溫29至30度，早晚低溫24至25度，感受偏涼到舒適。廖于霆說明，周三鋒面移動到浙江一帶，西南風水氣稍減弱，西半部仍有陣雨，但雨勢比周二明顯減弱，降雨熱區轉移到中北部山區的午後雷陣雨為主。各地白天高溫回升到29至31度左右，早晚低溫25至27度。周四之後一直到端午節連假結束，太平洋高壓增強，籠罩台灣上空，各地天氣晴時多雲，山區午後有局部雷陣雨，中午高溫一天比一天回升，白天高溫會逐漸回升到33至35度，感受開始炎熱，外出記得要防曬防中暑並多補充水分。廖于霆提及，隨著太平洋高壓逐漸西伸北抬，台灣的梅雨季節即將結束，但這不代表之後不會下雨，若有鋒面距離台灣稍近，仍有可能帶來水氣，讓午後雷陣雨變得較旺盛，只是發生大規模強降雨的機會明顯減低。此外，本周在關島附近有熱帶擾動發展，不過目前它結構不佳，對流發展稀疏，還需要一些時間醞釀，再持續觀察後續變化，暫時不必擔心颱風影響。