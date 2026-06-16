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▲鳳梨押西班牙贏，結果一球都踢不進，在IG飆髒話。（圖／翻攝自IG@yi0107）

▲鳳梨在西班牙對上維德角這場輸了40萬元。（圖／翻攝自IG@yi0107）

西班牙在世界盃對上維德角的比賽踢成0：0爆冷門，在維德角40歲門將Vozinha的努力下，擋下西班牙27次射門，讓西班牙小將亞馬爾不只一次露出絕望的表情，網紅鳳梨過去在世足賽中，總是押錯獲勝隊伍，被網友封為「世足冥燈」，此次不例外，一場比賽下來竟賠了40萬元，在IG實況轉播不停罵髒話，還要西班牙「別再耍脾氣了」，把網友笑翻。鳳梨玩運彩押西班牙讓分2.5，第二張大3.5，意思是整場要踢進超過4球才會贏錢，結果最後0：0，一場比賽下來賠了40萬元，鳳梨在看比賽過程就一直哀嚎，「到底在幹嘛，西班牙來玩的逆！」中途還氣到跑去上廁所，回來之後不見西班牙振作，繼續開罵，「別再耍脾氣了啦，你X勒！」許多網友看了忍不住笑出來，在Threads上變成迷因，「笑到我根本聽不懂他在講什麼，快笑死」、「超好笑看足球要配鳳梨的限動，開聲音」。值得一提的是，在鳳梨輸掉40萬之後，IG帳號竟然被停權，他轉戰臉書搞笑發文，「是不是有一股神秘力量在搞帳號停權」，還說可能是自己太準才會被針對，不少網友好奇他接下來會賭哪一隊，準備看他是否冥燈再發威。