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▲張韶涵近日悄悄回國，投入新專輯計劃。（圖／翻攝自張韶涵臉書）

多年來將事業重心放在中國的歌手張韶涵，近日被粉絲發現悄悄返回台灣，7日有歌迷在桃園機場捕捉到她的身影，消息曝光後立刻引發討論，據了解張韶涵此行並非單純探親或短暫停留，而是投入全新音樂作品製作，包括拍攝新歌MV以及錄製新專輯內容，讓不少等待已久的歌迷相當興奮，嗨喊：「終於等到了！」近年張韶涵巡演、商演與綜藝節目行程大多集中在中國市場，鮮少回到台灣公開活動，根據《鏡週刊》報導，知情人士透露她目前正積極籌備全新音樂計畫，新專輯已進入重要製作階段，因此特別安排返台工作，除了錄音與拍攝之外，後續若宣傳進度順利，也不排除安排公開活動，增加與台灣粉絲互動的機會。回顧張韶涵上一次在台灣舉辦大型個人演唱會，已是2018年的《旅程世界巡迴演唱會》，至今已相隔8年。多年來不少歌迷持續敲碗，希望她能再度站上台灣舞台。雖然近年仍活躍於華語樂壇，但鮮少安排台灣演出，也讓不少粉絲感嘆始終無法近距離見到偶像，如今返台工作的消息曝光，無疑替未來演唱會增添更多想像空間。事實上，張韶涵去年返台時，也曾因機場畫面登上新聞版面。當時部分媒體以「冷臉」、「零互動」等角度報導，引發外界熱議。對此，她罕見透過社群發文反擊，認為相關內容與事實不符，更直言部分媒體長期以來的負面解讀，成為自己遲遲未能在台灣舉辦巡演的原因之一，引起粉絲熱烈聲援。不過這次返台，張韶涵似乎用實際行動展現不同面貌。從粉絲分享的接機影片可見，她身穿全白造型現身機場，全程保持笑容，不時回應歌迷呼喊，氣氛相當輕鬆。離開前她還特別回頭向現場粉絲揮手道別，展現親民一面。據悉，除了MV與專輯工作之外，她也開始重新評估台灣市場規劃，未來是否會舉辦宣傳活動甚至演唱會，也成為歌迷最關注的焦點。