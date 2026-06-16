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韓劇《鐵拳教育》近期在網路引發熱烈討論，話題持續延燒，飾演男主角的金武烈在戲外展現出超有親和力的反差萌。日前網路上流傳一段他在拍攝現場被一群小朋友團團包圍，並對著他齊聲高唱生日快樂歌的溫馨影片，畫面非常逗趣可愛。不過大批入戲太深的網友看到這個溫馨畫面後，卻紛紛歪樓留言呼籲：「千萬別讓宇振拿蛋糕」，在留言區掀起一波宇振媽媽模仿熱潮。影片中金武烈頂著劇中的帥氣髮型，私底下卻毫無架子。他站在貨櫃屋門口，一臉溫柔地看著眼前圍成一圈的童星演員們。小朋友一邊拍手一邊熱情地為他唱著生日快樂歌，而金武烈也興奮地拿出手機記錄這溫暖的一幕。戲裡明明是讓人聞風喪膽、專治校園惡霸的狠角色，戲外卻被孩子們徹底融化。不過網友們依然很入戲，紛紛開啟角色扮演模式，爭先恐後地模仿劇中恐龍家長「宇振媽媽」的窒息式語氣前來投訴。網友們紛紛開玩笑留言說：「老師，請不要讓宇振手拿蛋糕，他回去手會痠，他爸爸看到會不開心」、「不要逼宇振站在前面唱歌，他唱不好自尊心會受傷」、「我們在家連飯都不讓宇振自己吃，怎麼可以讓他拿蛋糕」，各種搞笑的恐龍家長言論直接洗版留言區。其實全是因為劇中由演員朴知妍所飾演的「宇振媽媽」一角實在太過深入人心。在劇情設定中，宇振媽媽長期假借保護孩子的名義，頻繁以各種令人匪夷所思的荒謬理由向學校和老師進行惡意投訴，處處干涉教學，窒息的愛不僅給學校教師帶來巨大的精神壓力，更被大批觀眾封為劇中最讓人感到壓抑與憤怒的恐龍家長代表。