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▲端午節拜拜順序為「早上拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主」。（圖／記者李政龍攝）

▲端午節午時祭祖要選擇正午時，金紙準備刈金、銀紙 ，拜拜流程也跟拜神明一樣。（圖／shutterstock）

本週五（19）日為農曆五月初五端午節，是華人的四大節日，重要程度堪比春節、清明節、中秋節，到了這個重要日子，拜神祭祖是免不了的。不過若連假有出遊規劃，是否可以提前先拜拜？最多提前3天，且無論何時拜拜，都要記得準備粽子當供品要雙數，《NOWNEWS》整理了端午節拜神明、祖先、地基主的流程、供品準備、禁忌一文看懂。若端午節當天不方便祭拜，例如有出遊計畫，可提前完成端午節拜拜。不過祭拜前最好先向神明、祖先說明提前祭拜的原因，並擲筊確認。需要注意的是，神明與祖先的祭拜不可晚於端午節當天，而地基主則可提前最多3天祭拜。端午節當天祭拜對象包含神明、祖先、地基主，拜拜順序為「端午節祭拜時，不少民眾會準備粽子作為供品，不過在數量上也有一些習俗禁忌。一般建議以雙數為主，象徵成雙成對、吉祥圓滿，因此可準備6顆、8顆、10顆等雙數粽子，避免只準備單數，以符合傳統祭拜習俗。早上9點至11點端午節祭拜神明請準備半熟三牲（雞、魚、豬）、酒或水三杯（拜五牲則準備五杯酒／水）、當季水果、粽子（記得先蒸過），數量上要準備雙數，6顆、8顆、10顆都可以金紙則是準備壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣先擺上供品 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求平安 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金紙拜神明 ➡︎ 燒壽金、刈金 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品拜神明的供品可以再用來拜祖先跟地基主，不過拜過祖先的供品不能再拿去拜地基主，建議早上先拜神明後，把供品分為兩份，一份拜祖先，另一份留著下午拜地基主。端午節正午時供品需準備熟的牲禮、七杯酒（或水）、七副碗筷、當季水果、粽子、飯菜（六碗、八碗或十二碗）刈金、銀紙擺上供品，幾杯酒就擺幾雙筷子 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求祖先保佑 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金銀紙拜祖先 ➡︎ 燒刈金、銀紙 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品午後到傍晚時間最佳刈金一支、小銀一支。祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿，再加上應景端午節可準備粽子取代米飯若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子，放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。