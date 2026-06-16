本週五（19）日為農曆五月初五端午節，是華人的四大節日，重要程度堪比春節、清明節、中秋節，到了這個重要日子，拜神祭祖是免不了的。不過若連假有出遊規劃，是否可以提前先拜拜？最多提前3天，且無論何時拜拜，都要記得準備粽子當供品要雙數，《NOWNEWS》整理了端午節拜神明、祖先、地基主的流程、供品準備、禁忌一文看懂。
🟡端午節可以提前拜拜嗎？
若端午節當天不方便祭拜，例如有出遊計畫，可提前完成端午節拜拜。不過祭拜前最好先向神明、祖先說明提前祭拜的原因，並擲筊確認。需要注意的是，神明與祖先的祭拜不可晚於端午節當天，而地基主則可提前最多3天祭拜。
🟡端午節拜拜順序
端午節當天祭拜對象包含神明、祖先、地基主，拜拜順序為「早上拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主」
🟡端午節拜粽子有禁忌
端午節祭拜時，不少民眾會準備粽子作為供品，不過在數量上也有一些習俗禁忌。一般建議以雙數為主，象徵成雙成對、吉祥圓滿，因此可準備6顆、8顆、10顆等雙數粽子，避免只準備單數，以符合傳統祭拜習俗。
🟡端午節拜神明流程
拜拜時間：早上9點至11點
供品準備：端午節祭拜神明請準備半熟三牲（雞、魚、豬）、酒或水三杯（拜五牲則準備五杯酒／水）、當季水果、粽子（記得先蒸過），數量上要準備雙數，6顆、8顆、10顆都可以
準備金紙：金紙則是準備壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣
拜拜順序：先擺上供品 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求平安 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金紙拜神明 ➡︎ 燒壽金、刈金 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品
拜神明的供品可以再用來拜祖先跟地基主，不過拜過祖先的供品不能再拿去拜地基主，建議早上先拜神明後，把供品分為兩份，一份拜祖先，另一份留著下午拜地基主。
🟡端午節午時祭祖
拜拜時間：端午節正午時
供品準備：供品需準備熟的牲禮、七杯酒（或水）、七副碗筷、當季水果、粽子、飯菜（六碗、八碗或十二碗）
金紙準備：刈金、銀紙
拜拜順序：擺上供品，幾杯酒就擺幾雙筷子 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求祖先保佑 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金銀紙拜祖先 ➡︎ 燒刈金、銀紙 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品
🟡端午節拜地基主準備什麼
拜拜時間：午後到傍晚時間最佳
準備金紙：刈金一支、小銀一支。
準備供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿，再加上應景端午節可準備粽子取代米飯
地基主拜拜禁忌：若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。
在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。
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若端午節當天不方便祭拜，例如有出遊計畫，可提前完成端午節拜拜。不過祭拜前最好先向神明、祖先說明提前祭拜的原因，並擲筊確認。需要注意的是，神明與祖先的祭拜不可晚於端午節當天，而地基主則可提前最多3天祭拜。
🟡端午節拜拜順序
端午節當天祭拜對象包含神明、祖先、地基主，拜拜順序為「早上拜神明、午時之前拜祖先、下午三點拜地基主」
端午節祭拜時，不少民眾會準備粽子作為供品，不過在數量上也有一些習俗禁忌。一般建議以雙數為主，象徵成雙成對、吉祥圓滿，因此可準備6顆、8顆、10顆等雙數粽子，避免只準備單數，以符合傳統祭拜習俗。
🟡端午節拜神明流程
拜拜時間：早上9點至11點
供品準備：端午節祭拜神明請準備半熟三牲（雞、魚、豬）、酒或水三杯（拜五牲則準備五杯酒／水）、當季水果、粽子（記得先蒸過），數量上要準備雙數，6顆、8顆、10顆都可以
準備金紙：金紙則是準備壽金、刈金，拜拜流程就跟一般拜拜一樣
拜拜順序：先擺上供品 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求平安 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金紙拜神明 ➡︎ 燒壽金、刈金 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品
拜神明的供品可以再用來拜祖先跟地基主，不過拜過祖先的供品不能再拿去拜地基主，建議早上先拜神明後，把供品分為兩份，一份拜祖先，另一份留著下午拜地基主。
🟡端午節午時祭祖
拜拜時間：端午節正午時
供品準備：供品需準備熟的牲禮、七杯酒（或水）、七副碗筷、當季水果、粽子、飯菜（六碗、八碗或十二碗）
金紙準備：刈金、銀紙
拜拜順序：擺上供品，幾杯酒就擺幾雙筷子 ➡︎ 點蠟燭 ➡︎ 獻茶、酒 ➡︎ 焚香(三柱香)，並祈求祖先保佑 ➡︎ 香燒到約剩三分之一時，雙手捧金銀紙拜祖先 ➡︎ 燒刈金、銀紙 ➡︎ 將酒灑於紙灰上後撤供品
拜拜時間：午後到傍晚時間最佳
準備金紙：刈金一支、小銀一支。
準備供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿，再加上應景端午節可準備粽子取代米飯
地基主拜拜禁忌：若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。
在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了。要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。