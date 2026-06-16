連日豪雨狂炸中南部山區，曾文水庫蓄水量今（16）早飆破35%！《NOWNEWS 今日新聞》比對水利署最新水庫水情數據，這波梅雨讓曾文水庫單日狂吞2770萬噸、南化水庫蓄水量一夜飆破81%，而日月潭也再現「九蛙剩七蛙」奇景，有效緩解中南部主要水庫的水情壓力。
🟡 南部水庫大暴漲！南化飆破81%
根據經濟部水利署今（16）晨最新官方水情數據，南部水庫短短一晚的進帳幅度十分驚人：
曾文水庫（吞吐量居冠）： 作為全台天字第一大水庫，曾文水庫昨日降雨量達 74.40 mm，單日湧入高達 2770 萬噸的恐怖洪流量。在零出流的全力蓄水下，蓄水率從 28.76% 大幅回升至 34.81%，有效蓄水量大補血，一晚就存進了驚人的水庫老本。
南化水庫（單日進帳王）： 昨日集水區大雨狂灌 83.10 mm，帶來高達 1163.10 萬噸的驚人進流量。這讓南化水庫的蓄水率在短短一天內從 68.82% 瘋狂拉升至 81.76%（暴漲 12.94%），一舉飆破八成大關，成為這波梅雨進帳最具成效的補水王！
烏山頭水庫： 昨日集水區降雨 56.10 mm、進流 365.90 萬噸，蓄水率穩健爬升至 59.78%，直逼六成大關。
🟡 中南部4大水庫水情驚人對比表
以下為您盤點 6 月 16 日與 6 月 15 日中南部四大指標水庫的詳細水情對比，數據的驚人變化一表看懂：
🟡 日月潭長高近1米！九蛙剩七蛙奇景
除了昨夜南部水庫的驚人暴漲，《NOWNEWS 今日新聞》比對拉長週期對比本波梅雨大進補前（6月4日）與今（16）日的最新數據，中台灣指標的日月潭水庫同樣寫下傲人紀錄。
在 6 月 4 日梅雨開灌前，日月潭水位僅有 744.67 公尺，蓄水率為 76.86%；如今已強勢拉升至 745.63 公尺。傳統旱象觀察點在短短半個月內水位「長高了 0.96 公尺」，有效蓄水量大進補 730.4 萬噸！ 這也引發了知名景點「九蛙疊像」迅速因水位高漲而變成「九蛙剩七蛙」的奇特景致。
特別的是，管理日月潭的台電公司表示，因大雨後濁水溪夾帶大量泥沙，目前武界壩仍維持正常排洪排砂、暫未取水導入日月潭。這意味著目前日月潭的暴漲純粹是靠潭區當地的雨水進帳，後續若溪水濁度下降、重新恢復引水，日月潭水位還有望持續往 748.48 公尺的滿水位衝刺。
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根據經濟部水利署今（16）晨最新官方水情數據，南部水庫短短一晚的進帳幅度十分驚人：
曾文水庫（吞吐量居冠）： 作為全台天字第一大水庫，曾文水庫昨日降雨量達 74.40 mm，單日湧入高達 2770 萬噸的恐怖洪流量。在零出流的全力蓄水下，蓄水率從 28.76% 大幅回升至 34.81%，有效蓄水量大補血，一晚就存進了驚人的水庫老本。
南化水庫（單日進帳王）： 昨日集水區大雨狂灌 83.10 mm，帶來高達 1163.10 萬噸的驚人進流量。這讓南化水庫的蓄水率在短短一天內從 68.82% 瘋狂拉升至 81.76%（暴漲 12.94%），一舉飆破八成大關，成為這波梅雨進帳最具成效的補水王！
烏山頭水庫： 昨日集水區降雨 56.10 mm、進流 365.90 萬噸，蓄水率穩健爬升至 59.78%，直逼六成大關。
以下為您盤點 6 月 16 日與 6 月 15 日中南部四大指標水庫的詳細水情對比，數據的驚人變化一表看懂：
|水庫名稱
|觀測日期
|水位 (公尺)
|有效蓄水量 (萬噸)
|蓄水百分比 (%)
|昨日集水區降雨量 (mm)
|昨日進流量 (萬噸)
|南化水庫
|
06-16
06-15
|
176.69
174.14
|
6688.32
5629.81
|
81.76%
68.82%
(+12.94%)
|83.10
|1163.10
|曾文水庫
|
06-16
06-15
|
208.29
205.79
|
15666.00
12944.00
|
34.81%
28.76%
(+6.05%)
|74.40
|2770.00
|烏山頭水庫
|
06-16
06-15
|
54.59
54.19
|
4714.00
4415.00
|
59.78%
55.99%
(+3.79%)
|56.10
|365.90
|日月潭水庫
|
06-16
06-15
|
745.63
745.50
|
10603.65
10504.02
|
82.54%
81.77%
(+0.77%)
|20.00
|0.00
除了昨夜南部水庫的驚人暴漲，《NOWNEWS 今日新聞》比對拉長週期對比本波梅雨大進補前（6月4日）與今（16）日的最新數據，中台灣指標的日月潭水庫同樣寫下傲人紀錄。
在 6 月 4 日梅雨開灌前，日月潭水位僅有 744.67 公尺，蓄水率為 76.86%；如今已強勢拉升至 745.63 公尺。傳統旱象觀察點在短短半個月內水位「長高了 0.96 公尺」，有效蓄水量大進補 730.4 萬噸！ 這也引發了知名景點「九蛙疊像」迅速因水位高漲而變成「九蛙剩七蛙」的奇特景致。