連日豪雨狂炸中南部山區，曾文水庫蓄水量今（16）早飆破35%！《NOWNEWS 今日新聞》比對水利署最新水庫水情數據，這波梅雨讓曾文水庫單日狂吞2770萬噸、南化水庫蓄水量一夜飆破81%，而日月潭也再現「九蛙剩七蛙」奇景，有效緩解中南部主要水庫的水情壓力。

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▲經濟部水利署全台12大水庫最新蓄水量即時圖像。經歷連日梅雨狂炸，曾文、南化等重要水庫水情大翻盤，全台水情已普遍回穩紓解。（圖／經濟部水利署,wra.gov.tw）
▲經濟部水利署全台12大水庫最新蓄水量即時圖像。經歷連日梅雨狂炸，曾文、南化等重要水庫水情大翻盤，全台水情已普遍回穩紓解。（圖／經濟部水利署,wra.gov.tw）
🟡 南部水庫大暴漲！南化飆破81%
根據經濟部水利署今（16）晨最新官方水情數據，南部水庫短短一晚的進帳幅度十分驚人：

曾文水庫（吞吐量居冠）： 作為全台天字第一大水庫，曾文水庫昨日降雨量達 74.40 mm，單日湧入高達 2770 萬噸的恐怖洪流量。在零出流的全力蓄水下，蓄水率從 28.76% 大幅回升至 34.81%，有效蓄水量大補血，一晚就存進了驚人的水庫老本。

南化水庫（單日進帳王）： 昨日集水區大雨狂灌 83.10 mm，帶來高達 1163.10 萬噸的驚人進流量。這讓南化水庫的蓄水率在短短一天內從 68.82% 瘋狂拉升至 81.76%（暴漲 12.94%），一舉飆破八成大關，成為這波梅雨進帳最具成效的補水王！

烏山頭水庫： 昨日集水區降雨 56.10 mm、進流 365.90 萬噸，蓄水率穩健爬升至 59.78%，直逼六成大關。

🟡 中南部4大水庫水情驚人對比表
以下為您盤點 6 月 16 日與 6 月 15 日中南部四大指標水庫的詳細水情對比，數據的驚人變化一表看懂：

水庫名稱 觀測日期 水位 (公尺) 有效蓄水量 (萬噸) 蓄水百分比 (%) 昨日集水區降雨量 (mm) 昨日進流量 (萬噸)
南化水庫

06-16

 

06-15

176.69

 

174.14

6688.32

 

5629.81

81.76%

 

68.82%

 

(+12.94%)

 83.10 1163.10
曾文水庫

06-16

 

06-15

208.29

 

205.79

15666.00

 

12944.00

34.81%

 

28.76%

 

(+6.05%)

 74.40 2770.00
烏山頭水庫

06-16

 

06-15

54.59

 

54.19

4714.00

 

4415.00

59.78%

 

55.99%

 

(+3.79%)

 56.10 365.90
日月潭水庫

06-16

 

06-15

745.63

 

745.50

10603.65

 

10504.02

82.54%

 

81.77%

 

(+0.77%)

 20.00 0.00
▲中南部四大指標水庫兩日水情大對比！受到連日豪雨大灌影響，曾文與南化水庫在15日分別迎來2770萬噸與1163萬噸的驚人進流量，蓄水率集體大暴漲。（圖／經濟部水利署,wra.gov.tw）
▲中南部四大指標水庫兩日水情大對比！受到連日豪雨大灌影響，曾文與南化水庫在15日分別迎來2770萬噸與1163萬噸的驚人進流量，蓄水率集體大暴漲。（圖／經濟部水利署,wra.gov.tw）
🟡 日月潭長高近1米！九蛙剩七蛙奇景
除了昨夜南部水庫的驚人暴漲，《NOWNEWS 今日新聞》比對拉長週期對比本波梅雨大進補前（6月4日）與今（16）日的最新數據，中台灣指標的日月潭水庫同樣寫下傲人紀錄。

在 6 月 4 日梅雨開灌前，日月潭水位僅有 744.67 公尺，蓄水率為 76.86%；如今已強勢拉升至 745.63 公尺。傳統旱象觀察點在短短半個月內水位「長高了 0.96 公尺」有效蓄水量大進補 730.4 萬噸！ 這也引發了知名景點「九蛙疊像」迅速因水位高漲而變成「九蛙剩七蛙」的奇特景致。

▲連日梅雨大進補，日月潭再現「九蛙剩七蛙」奇景，水位大幅回升至745.63公尺，距離滿水位已剩下不到3公尺。（圖／翻攝自「九蛙伊達邵」YouTube日月潭即時影像）
▲連日梅雨大進補，日月潭再現「九蛙剩七蛙」奇景，水位大幅回升至745.63公尺，距離滿水位已剩下不到3公尺。（圖／翻攝自「九蛙伊達邵」YouTube日月潭即時影像）
特別的是，管理日月潭的台電公司表示，因大雨後濁水溪夾帶大量泥沙，目前武界壩仍維持正常排洪排砂、暫未取水導入日月潭。這意味著目前日月潭的暴漲純粹是靠潭區當地的雨水進帳，後續若溪水濁度下降、重新恢復引水，日月潭水位還有望持續往 748.48 公尺的滿水位衝刺。 

▲歷史對比圖曝光！日月潭對比梅雨大灌前（6月4日），有效蓄水量半個月內暴增逾730萬噸，蓄水率強勢回升。（圖／經濟部水利署,wra.gov.tw）
▲歷史對比圖曝光！日月潭對比梅雨大灌前（6月4日），有效蓄水量半個月內暴增逾730萬噸，蓄水率強勢回升。（圖／經濟部水利署,wra.gov.tw）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...