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陳柏霖捲入閃兵案後，演藝事業持續受到影響，近期傳出他原本與好友柯震東共同合作的寵物保健品牌代言，因案件爆發後品牌重新評估形象風險，最終調整宣傳方向，相關曝光內容僅留下柯震東單獨出鏡，消息曝光後也讓外界關注陳柏霖是否因此失去重要商業合作機會，就連主持工作也飛了，形象危機持續延燒。根據《CTWANT》報導，該品牌原先規劃由陳柏霖與柯震東共同擔任代言人，相關廣告與宣傳素材早已拍攝完成，然而隨著陳柏霖遭捲入逃避兵役爭議，品牌擔心後續負面效應影響市場觀感，因此重新調整宣傳策略。雖然經紀人強調並非遭到抽換，而是依照品牌既定規劃安排曝光，但外界仍解讀陳柏霖在風波後已逐漸失去商業優勢。除了代言受到衝擊之外，陳柏霖原本參與的旅遊實境節目《WHAT A TRIP》第二季，也已正式宣布改由林柏宏接棒主持，巧合的是節目公布新主持人當天，陳柏霖在社群平台分享過去赴西班牙出外景的工作照片，讓不少網友感嘆物是人非，從廣告合作到節目主持接連生變，也讓外界認為閃兵案的後續影響遠比想像中更大。事實上，陳柏霖一直以來都有愛狗形象，過去曾在《極島森林》中帶著柴犬Afuri參與錄製，也經常分享與毛孩相處的日常點滴，他曾透露從幼犬時期便一路陪伴Afuri成長，甚至拍戲、露營都會帶著牠同行。不過如今在爭議纏身之下，即使原本與寵物相關的代言合作也受到波及，讓外界不勝唏噓。除了工作受到影響之外，外界也盛傳陳柏霖與交往超過10年的女友庭瑄原本規劃在紐西蘭舉辦婚禮，如今疑似因風波而延後，此外他擔任董事長的影視公司也曾被爆出財務爭議，引發外界討論。回顧整起案件，檢方認定陳柏霖涉嫌以不實病歷規避兵役，依相關罪嫌提起公訴，並具體求刑2年8個月。如今案件尚未落幕，但無論是事業、形象還是私人生活，都已因這場風波面臨巨大考驗。