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2024年時教育部曾規劃「青年服勤同意書」，後因引發爭議而廢除，雲林土庫商工網站，近日被發現悄悄上架教育部新版「學校青年服勤動員準備計畫」，再次引發家長恐慌，擔憂「青年是否被納入戰時動員」。對此，民眾黨立院黨團今（16）日呼籲教育部要說清楚、講明白。民眾黨立院黨團今日舉行「廢監院、啟修憲 民進黨 等你來+1！」記者會，主張監委被提名人不投贊成票。媒體聯訪時被問到新「青年服勤」計畫書引發恐慌一事，民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，教育部說這樣不可能未來的一個軍事行動，有義務要跟家長、青年朋友要說清楚、講明白。陳清龍說，2024年的時候，教育部也曾經提出了青年服勤同意書引發全國反彈，那時候的教育部長也公開的道歉，這個案子才平息下來。 有保證青年學生不會上戰場。 如今教育部又提出了這樣的一個所謂的「學校青年服務職動員準備分類計畫」，坦白講假如不是這個土庫商工的官網po出來，很多社會大眾，還有很多家長、學生都不知道有這樣的一個措施。 教育部真的要跟家長、青年學生說清楚，溝通清楚。 而且不管是為了校園的安全，還是有必要的一些措施。 真正的尊重青年學生的意願，這是一個最重要的一個環節，這裡還是要呼籲教育部真的要說清楚講明白。民眾黨立委蔡春綢表示，她是教育委員會一定會在委員會裡面，對於教育部一定要求提出一個說明，跟社會大眾說清楚講明白。