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嗆聲賴政府：該感激而非阻擋

台東縣長饒慶鈴日前透過預錄影片參與海峽論壇相關活動，卻傳出有匿名官員向媒體透露，政府將進一步查處，引發政壇高度關注。甫結束歐洲訪問的台中市長盧秀燕今天酸度爆表地說，現下總統連過境到其他地方都很困難，當其他人紛紛出訪、為台灣找出路時，總統應該心存感激、鼓勵拜託，而不是封殺他們。盧秀燕昨天結束為期10天的歐洲行程，今（16）日上午主持市政會議前受訪，她表示歐洲距離遙遠，出訪並不容易，但面對國際情勢變化與台灣外交環境挑戰，地方政府更應積極走向國際，「如果我們能走得出去，就要盡量走出去，為台灣發聲、為城市發聲」。她指出，這段期間不只有她出訪，許多縣市首長也前往歐洲、美國、新加坡等地交流，立法院長韓國瑜也將率團赴美訪問，大家都在為台灣找出路、找生路，非常值得敬佩。接著她話鋒一轉，提到最近的海峽論壇，部分農業縣首長為自己城市的農業、產業發聲，希望能參加論壇，有的透過錄影出聲，民進黨政府卻在封殺，遏止首長為他們的農民發聲，「這樣的做法不只是遏止首長發聲的權利，也是在封殺農民、傷害農民，傷害人民於心何忍」？盧秀燕挖苦賴清德，當下國家處境非常困難，總統沒辦法到每個地方去，連過境其他地方都很困難，當其他人願意幫忙、紛紛出訪時，「總統應該心存感激，應該要鼓勵，應該要拜託他們，而不是封殺他們」。她再次強調，台灣需要走出去站上世界的舞台，首長們必須替國家與人民找出路、找生路，封殺這些首長就是封殺農民，封殺人民。