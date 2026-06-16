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▲每當大吼時，系統監控畫面的數據顯示，特定區域的磁碟操作時間就會明顯變長。（圖／取自X）

當電腦運作緩慢時，許多人可能會因為焦慮而對著螢幕或主機發脾氣大吼，但如果使用的是傳統硬碟，這樣的舉動不但無法讓電腦變快，反而可能導致系統運作更加遲緩，這並非都市傳說，而是經過工程師與研究人員證實的物理現象，聲音與震動確實會對傳統硬碟的效能產生直接且負面的影響。17年前知名系統效能工程師葛雷格（Brendan Gregg）透過影片證實聲音對硬碟的干擾，畫面中他站在伺服器機櫃前，對著傳統硬碟所在的區域大聲喊叫。透過系統監控畫面的數據顯示，每當他大吼時，特定區域的磁碟操作時間就會明顯變長，證實近距離的大聲呼喊會讓硬碟延遲瞬間升高，進而拖慢整體效能。傳統硬碟之所以會受到聲音干擾，主要歸因於其內部的精密機械結構。硬碟內部包含高速旋轉的磁碟片，以及負責讀取與寫入資料的磁頭，當資料進行讀寫時，磁頭的定位必須保持極度精準，大聲吼叫所產生的聲波會引發震動，進而影響到這些微小的內部元件，導致讀寫動作被迫中斷、重試，最終造成磁碟延遲並使電腦速度變慢。相較於傳統硬碟，現代廣泛使用的固態硬碟（SSD）則完全免疫於這種聲音干擾，固態硬碟內部沒有旋轉碟片與傳統磁頭的機械結構，資料存取主要仰賴快閃記憶體與電子訊號來完成，因此不僅存取速度更快，也具備絕佳的耐震能力。除了吼叫之外，特定頻率的音樂也曾經引發嚴重的硬碟災情，微軟工程師雷蒙張（Raymond Chen）曾分享過一段 Windows XP 時期的著名案例，當時有電腦製造商發現，只要播放女歌手珍娜傑克森的歌曲〈Rhythm Nation〉，就會導致特定型號的筆記型電腦當機。調查結果指出，這首歌包含了某些5400轉筆電硬碟的自然共振頻率，不僅播放音樂的電腦會當機，甚至連放在旁邊的同款筆電也會跟著遭殃，此事件後來還被正式登錄為 CVE-2022-38392 漏洞。綜合上述的工程師實測與歷史案例，聲音的共振與實體震動對於傳統硬碟的穩定性有著不容忽視的殺傷力，未來發現電腦運作不順暢時，請務必保持冷靜，千萬別急著對它大吼，因為它可能會用更慢的速度來回應你的怒氣。