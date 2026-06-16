我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府最新資政與國策顧問近日於官方網站陸續公告，在新一波名單中，最受矚目的亮點，就是超微（AMD）執行長蘇姿丰的父親、同時也是剛上任的民進黨新任美東黨部主委蘇春槐，獲聘為總統府資政；另外，法醫高大成、麗寶集團董事長吳寶田等人也被新聘國策顧問。根據「中華民國總統府組織法」規定，資政不得逾30人，由總統遴聘之，均為無給職，聘期不得逾越總統任期，對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢；賴清德首次聘任的總統府資政、國策顧問聘期至2026年5月19日止，總統府近日也在官網陸續公告新任資政、國策顧問名單。新聘資政6人包括蘇春槐、國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民，及原任國策顧問的黃越綏、范振修；新聘國策顧問12人則有王永順、江錫仁、吳光宜、吳寶田、李輝煌、高大成、張貴木、曾秋聯、葉政彥、鄭智仁、賴倍元、謝美香。蘇春槐長年旅居美國，高中就讀台南一中，與前立法院長王金平是前後期校友，身為紐約台灣會館理事長的蘇春槐，過去多次出席總統賴清德訪美的僑宴，並公開致詞力挺，被媒體形容為「賴清德鐵粉」；此外，今年的民進黨主委改選，蘇春槐更親自投入選舉，成為民進黨在美東黨部的新任主委。總統府資政： 田弘茂、吳運東、吳勝雄（吳晟）、吳樹民、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、林鴻道、邱義仁、范振修、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永、黃崑虎、黃越綏、蕭新煌、韓良誠、顏志發、蘇貞昌、蘇春槐。國策顧問： 王永順、王政松、王康秀絹、王欽鈴、田詒鴻、江錫仁、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳光宜、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、李輝煌、林光義、林見松、林金超、林建滄、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、紀政、高大成、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張貴木、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳朝龍、程文俊、黃行德、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃銘得、曾秋聯、葉政彥、趙中正、廖全平、廖美南、樊豐忠、鄭智仁、鄭慶祥、盧博基、賴倍元、賴博司、賴維信、謝美香、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華。