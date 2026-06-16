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2026年世界盃再度上演載入史冊的「小蝦米對抗大鯨魚」神話，世界排名第2、全隊身價高達12億2000萬歐元（約新台幣446億元）的奪冠熱門西班牙隊，在小組賽首輪爆冷遭到非洲島國維德角以0：0逼平。這不僅是世界排名第67的維德角歷史上在世界盃拿下的第一分積分，賽後外媒更揭露這支隊伍當初竟然是靠著商務社群軟體「LinkedIn」四處搭訕、私訊才拼湊出如今的奇蹟陣容。在賽前，幾乎全世界的預測都一面倒看好西班牙能輕鬆血洗對手。畢竟維德角全國人口僅約60萬人，是本屆世界盃僅次於庫拉索的第二小參賽國。根據《Transfermarkt》估算，西班牙26人名單的總市場價值是驚人的12.2億歐元，而維德角全隊僅有5450萬歐元（約新台幣19億元），雙方身價差距高達20倍以上。然而，無敵艦隊此役狂轟27腳、其中7次射正，卻悉數遭到維德角的鋼鐵防線瓦解，最終雙方握手言和。維德角歷史性地奪下世界盃首點積分，讓西班牙媒體《The Objective》也忍不住讚嘆這支小國球隊背後不可思議的奮鬥史。報導指出，維德角足球協會長期面臨資金嚴重匱乏的窘境，加上難以說服擁有維德角血統的歐洲球星歸化，過去許多頂級逸材如前曼聯名將納尼（Nani）、後衛塞梅多（Nélson Semedo）最終都選擇效力葡萄牙。面對殘酷的現實，維德角教練團竟然想出了一套破天荒的解決方案，他們開始利用商務社群網站「LinkedIn」，去搜尋並私訊那些散落在全球各地、帶有維德角血統的職業球員。現任主力後衛羅培茲（Roberto Lopes）就是最經典的案例。在愛爾蘭出生的他，當時收到維德角前主帥阿瓜斯（Rui Águas）的LinkedIn私訊時，還一度以為是「遇到詐騙集團或是什麼惡作劇」，直到教練窮追不捨地展現誠意，才點頭答應。靠著這套土法煉鋼的尋人方式，成功讓維德角的世界排名從2017年的115名狂飆到如今的67名，甚至在世界盃舞台上掀翻西班牙。